Prinsjesdag: Overijssel hoopt op goed nieuws voor de regio

Ook in onze provincie zijn de ogen vandaag gericht op Den Haag. Wat brengt Prinsjesdag, de derde dinsdag in september, Overijssel? Gemeenten, boeren, ondernemers, zorgverleners, onderwijs; allemaal kijken ze reikhalzend uit naar het verhaal van de Koning. Iedereen hoopt dat het kabinet investeert in de regio, maar de ervaring leert dat het maar zelden voor komt dat de regio ook genoemd wordt in de troonrede.

Gemeenten in Overijssel hebben het zwaar. De jeugdzorg kost gemeenten handen vol geld. Kampen is één van de gemeenten waar de tekorten op de jeugdzorg in de miljoenen lopen. 2,8 miljoen is het tekort daar. Verantwoordelijk wethouder Irma van der Sloot zal de Koning graag horen voorlezen dat er wat extra geld naar de gemeenten gaat om de pijn wat te verzachten.

Ook Martijn Dadema, voorzitter van VNG-Overijssel hoopt dat gemeenten meer geld krijgen om de problemen in de zorg op te lossen.

Weinig regio

Mooi verhaal hoor van de Koning, was vorig jaar een veel gehoorde reactie tijdens Prinsjesdag editie 2018. Maar Overijssel werd nul keer genoemd in de troonrede. Regionale politici zoals Pieter Omtzigt CDA) en gedeputeerde Eddy van Hijum en Frank Futselaar (SP) vonden dat de regio wel wat vaker genoemd had mogen worden. Heeft het kabinet überhaupt oog voor Overijssel? Dat moet blijken vandaag.

Prinsjesdag leeft wel in de regio. In Odeon wordt vanmiddag het Prinsjesdagcongres gehouden voor de regio Zwolle, een netwerkbijeenkomst waar allerlei kopstukken uit politiek, cultuur en bedrijfsleven bij elkaar komen.

Lastenverlichting

Want ook ondernemend Overijssel kijkt met spanning uit naar de troonrede. Het kabinet trekt drie miljard euro uit om de koopkracht te verbeteren. Dat gaat ergens pijn doen. Voorzitter Tom Masselink van VNO-NCW is bang dat de rekening voor de lastenverlichting bij het bedrijfsleven wordt neergelegd.

En dat is terecht. Verwacht wordt dat de bedrijven volgend jaar meer winstbelasting gaan betalen. En hoe gaat het met de pensioenen van inwoners van Overijssel? Winstbelasting en pensioenen zijn inderdaad geen regionale thema's, maar het gaat tijdens Prinsjesdag ook vaak niet over de regio.

En hoe pakt de troonrede uit voor de infrastructuur in onze provincie. Wordt er meer geïnvesteerd in veiligheid op rijkswegen zoals Erik Neef, van de ANWB, het graag ziet?

Het is nog even afwachten. Vanmiddag om kwart over één horen we het. RTV Oost doet uitgebreid verslag van Prinsjesdag met verslaggevers in Den Haag en reacties van politici en organisaties uit Overijssel.