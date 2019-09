Voorwaardelijke celstraf en taakstraf geëist tegen omstreden hondenfokker uit Lettele

Tegen een omstreden hondenfokker uit Lettele is een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden geëist met een proeftijd van vier jaar, waarin hij geen hondenfokker mag zijn. Ook eist het Openbaar Ministerie een werkstraf van 180 uur. Bij de hondenfokker uit Lettele zijn in maart dit jaar tachtig honden weggehaald, nadat tal van misstanden aan het licht kwamen.

De honden zaten in sterk vervuilde hokken, waren angstig en hadden ontstoken wonden. Ook hadden de dieren heupproblemen en zagen ze er slecht en onverzorgd uit. Bovendien hadden ze onvoldoende toegang tot schoon drinkwater.



Ammoniaklucht

Op de plekken waar de honden verbleven, lag veel ontlasting. De verblijven waren nat, onhygiënisch en er hing een sterke ammoniaklucht. Ook was de constructie van de meeste verblijven slecht. Zo waren er uitstekende delen waaraan de honden zich konden bezeren.



Ook wordt verdachte verweten dat de vakbekwaamheidspapieren en bedrijfspapieren niet in orde waren. Alles stond op naam van zijn vrouw, van wie hij inmiddels gescheiden is. Bovendien was de administratie van de honden niet op orde. Veel pups waren niet officieel geregistreerd.

Euthanasie

Van de circa tachtig honden die bij de inval in 2019 in beslag zijn genomen, zijn er 32 herplaatst. De andere 48 zijn overgebracht naar verschillende asiels. Bij 21 honden is uiteindelijk euthanasie toegepast. "Dat wat is voorgevallen, mag absoluut niet opnieuw gebeuren", stelt de officier van justitie.



De verdachte zelf geeft toe dat de hygiëne in sommige hondenverblijven niet in orde was, maar de honden waren volgens hem niet in slechte conditie. Sommige hokken waren verouderd en heel slecht schoon te maken, maar van verwaarlozing of mishandeling van zijn dieren was in zijn optiek absoluut geen sprake. In dat opzicht was het vanmorgen een welles nietes spel tussen de bevindingen die de inspectie in het proces verbaal heeft opgeschreven en zijn eigen visie op de zaak.

Vuile hokken

Dat er foto's van sterk vervuilde hokken met daarop angstige onverzorgde dieren in het dossier zitten, schreef de verdachte toe aan de handelwijze van de medewerkers van de inspectie.

"Ik werd 's ochtends om half tien aangehouden en mocht gelijk niets meer doen. De hokken had ik op dat moment nog niet schoon gemaakt, en ik mocht de honden ook niet meer uitlaten en dus was het niet schoon."

De foto's die in het dossier te zien zijn heeft de inspectie pas veel later die dag gemaakt en natuurlijk liggen er dan uitwerpselen omdat de honden niet uitgelaten zijn. Bovendien snap ik dat de honden er op de foto gestrest uitzien, logisch als er opeens vijf vreemde mensen van de inspectie voor de hokken staan, daar worden de honden natuurlijk angstig van, aldus de verdachte in zijn verklaring voor de rechtbank.

Maar de rechter hield de man ook de verklaring van de dierenarts voor, die in maart 2019 de honden heeft onderzocht. De arts verklaarde dat ze in haar 25 jarige carrière nog nooit zulke smerige huisvesting voor dieren heeft aangetroffen en dat ze ook nog nooit zo zoveel sociaal getraumatiseerde honden bij elkaar heeft gezien." Op haar bevel zijn de dieren uiteindelijk in beslag genomen en afgevoerd naar andere opvangadressen.

'Vrijspraak meeste punten'

De advocaat van de verdachte is echter van mening dat haar cliënt op de meeste punten vrijgesproken dient te worden. Ze erkent dat de papieren niet honderd procent in orde waren, maar dat had destijds voor een groot deel met persoonlijke omstandigheden te maken. Ze betoogde dat haar cliënt in de bewuste periode tussen de eerste controle in augustus 2018 en de inval in februari 2019 in scheiding lag.

"Hij was van slag en bovendien enorm gestrest vanwege de situatie rondom zijn bedrijf."

De man zelf verklaarde niet in staat te zijn geweest om de zaak op orde te brengen. "Ik kon me er niet toe zetten. Ik was liever bij de honden buiten, dan dat ik bijvoorbeeld bezig ging met het op orde brengen van de administratie. Voor het behalen van de bedrijfspapieren had ik al helemaal geen puf", zo liet hij de rechtbank weten. "Ik dacht dat komt na de scheiding allemaal wel, maar zover is het niet gekomen."

De verdachte geeft ruiterlijk toe dat de hygiëne in de hokken beter had gekund en gemoeten. Toch is zijn advocaat van mening dat de straf lager moet uitvallen omdat het de eerste keer is dat hij met justitie in aanraking komt.

Bovendien is de hondenfokker door de enorme publiciteit rondom de inbeslagname van zijn honden publiekelijk behoorlijk onder vuur komen te liggen. "Hij is vooral via social media al zwaar bestraft. Zo zijn er online bedreigingen aan zijn adres geuit, tot doodsbedreigingen aan toe. Ook zijn gezin heeft daaronder geleden", aldus de advocaat."Zo zijn er meerdere keren boze mensen op zijn erf geweest waardoor politiebescherming uiteindelijk noodzakelijk was."



De rechtbank in Zwolle doet over twee weken uitspraak in de zaak.