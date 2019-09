Gezocht: informatie over Joods werkkamp De Schaarshoek bij Heino

Tegenwoordig is de plek die vroeger Kamp Schaarshoek heette, omgedoopt tot Summercamp Heino. Een groepsaccommodatie die zich vooral richt op jongeren. Bussen rijden af en aan. Niets dat nu nog herinnert aan een oorlogsverleden.

Een luchtfoto van Kamp Schaarshoek bij Heino (Foto: www.joodsewerkkampen.nl)

Maar schijn bedriegt: in 1942 werden, naar verluidt, enkele honderden Joodse mannen in het kamp aan het werk gezet. Over die periode in de oorlog is weinig bekend. Geschiedenisvereniging Omheining wil er graag meer over weten en vraagt daar hulp bij.

'De informatie is heel summier'

"Wij willen graag weten hoeveel Joodse mannen er in de periode van januari 1942 tot oktober 1942 hier gezeten hebben", vertelt Toon Hoefsloot namens Omheining. "En wat hun namen zijn."

Toon Hoefsloot (Omheining) (Foto: RTV Oost / Ties van der Heide)

Ook wil de vereniging graag weten hoe het er tijdens de oorlog in het kamp aan toe ging. "Omwonenden hebben wel verteld dat ze iets geweten hebben, omdat er wel eens van die mannen bij hen aan de deur kwamen. Maar de informatie is heel summier", aldus Hoefsloot.

'Overijssel telde elf Joodse werkkampen'

Overigens is Omheining niet de enige die onderzoek doet naar Joodse werkkampen. In Zwolle, bij Historisch Centrum Overijssel, wordt onderzoek gedaan naar alle Joodse werkkampen die Overijssel had.

Ewout van der Horst (Historisch Centrum Overijssel) (Foto: RTV Oost / Ties van der Heide)

"Overijssel telde elf Joodse werkkampen," vertelt Ewout van der Horst van het historisch centrum. "Die zaten met name in het Vechtdal en rondom Staphorst."



'We willen heel graag ooggetuigen spreken'

"Er zijn in die tijd heel veel mensen in Overijssel geweest die er íets van hebben gezien," gaat Van der Horst verder. "Hoe ze aan het werk waren, hoe ze leefden, hoe ze getransporteerd werden…."



"We willen heel graag ooggetuigen, mensen die dat nog hebben gezien, spreken."

Wie informatie over Joodse werkkampen in onze provincie heeft, wordt verzocht om contact op te nemen met Historisch Centrum Overijssel. Heb je informatie over Kamp Schaarshoek bij Heino, dan vraagt Heemkundevereniging Omheining om te mailen naar omheining@planet.nl.