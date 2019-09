Spoeddebat over historische klinkers in Usselo in recordtempo door raad Enschede

Een spoeddebat van de gemeenteraad in Enschede moest vanavond voorkomen dat de oude waaltjes die uit de Harberinksweg in Usselo zijn gehaald als sneeuw voor de zon zouden verdwijnen. Maar al snel bleek de vergadering overbodig. De motie waar het debat over ging, was namelijk al uitgevoerd.

Het karakteristiek weggetje ging eind vorige maand op de schop. De oude waaltjes werden uit de monumentale straat gehaald omdat de weg onveilig was. Uit angst voor het verdwijnen van de steentjes en daarmee het verdwijnen van de uitstraling van het historische weggetje, wilde Enschede Anders een spoeddebat.



Dat debat kwam er, een unicum voor Enschede. Maar dat was niet het enige record. Het werd ook de kortste vergadering van Enschede. Binnen een half uur was de vergadering voorbij.



Spoed?

Het debat ging er vooral over of er wel of geen spoeddebat voor moest worden gevoerd. Wethouder Jurgen van Houdt maakte namelijk al direct duidelijk dat er 'geen onomkeerbare beslissingen zouden worden genomen voor de volgende vergadering', op 30 september. En de ingediende motie; die was al in werking.





“We zijn direct in overleg gegaan met aannemer. De straat wordt uitgenomen om de ondergrond te egaliseren en gereed te maken voor de nieuwe steen die er in moet. En fase 2 gaat volgend jaar pas in uitvoering. Dus de motie is overbodig.”



Oude waaltjes

De angst bij een deel van de raadsleden zat er vooral in of de oorspronkelijke waaltjes niet zouden verdwijnen. Die zijn namelijk voor de stratenmaker uit Raalte en die mag ermee doen wat ze wil. "Het zijn er niet voldoende om de hele straat te herbestraten, dus er moeten nieuwe stenen bij", zei Van Houdt.



De wethouder deed de toezegging om de aannemer te laten weten de oorspronkelijke waaltjes niet weg te doen voor 30 september. Op die manier kan de gemeenteraad beslissen hoe de nieuwe straat eruit moet komen te zien. Een mix van oorspronkelijke waaltjes met 'nieuwe' oude waaltjes lijkt het meest voor de hand liggend.



De gemeente gaat voor 30 september in gesprek met de bewoners van de straat, zodat ze mee kunnen denken over de nieuwe stenen en de uitstraling van de straat.



Stemming

De motie ging uiteindelijk wel in stemming, maar haalde het niet. Vijftien raadsleden stemden voor, 23 tegen. Voor veel raadsleden was de toezegging van de wethouder dat er voor de volgende vergadering niets onomkeerbaars gebeurt voldoende.