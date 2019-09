Opslag miljoenen liters diesel onder industrieterrein in Enschede niet volgens de regels

De opslag van 250 miljoen liter diesel door Nouryon, het voormalige Akzo, onder industrieterrein de Marssteden in Enschede voldoet niet aan de regels. Dat bevestigt Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Er ontbreekt een chemisch veiligheidsrapport, aldus een woordvoerder. SodM beraadt zich op verdere stappen, maar kan over de aard van die stappen nog niks zeggen.

De diesel, die ligt opgeslagen onder de Marssteden, is van het Rijk en wordt bewaard als een 'strategische voorraad' voor als er crisis is of oorlog. Met de voorraad kan Nederland enkele maanden vooruit en is het niet direct afhankelijk van andere landen. Nouryon gaat over de opslag. SodM houdt namens het Rijk toezicht.

Meer duidelijkheid

Woordvoerder Herbert Brinkman van SodM wil nog niet zeggen welke stappen de toezichthouder denkt te gaan nemen tegen Nouryon. "We gaan altijd eerst met betrokken partijen in gesprek voordat iets zeggen over de stappen die we nemen." Hij verwacht dat daar over een week of twee meer duidelijkheid over is.

Hoe lang het duurt om het chemische veiligheidsrapport op te (laten) stellen kan Brinkman niks zeggen. "Dat weet ik niet."

GroenLinks in de Tweede Kamer en in Provinciale Staten stelde eerder al vragen over de opslag van diesel in de zoutcavernes onder de Marssteden. "Als de diesel zou lekken naar het grondwater is dat een ramp voor de natuur, maar ook voor onze drinkwatervoorziening", zei Statenlid Robert Jansen van GroenLinks daar enkele maanden geleden over.

Vragen D66

D66 in Enschede maakt zich ondertussen zorgen over een brief die Staatstoezicht op de Mijnen heeft gepubliceerd. In de brief staat dat SodM geen adequate veiligheidscultuur kan ontdekken bij Nouryon in onder meer Enschede en Hengelo. Volgens SodM kan dat nadelige gevolgen hebben voor mens en milieu.

Raadslid Vic van Dijk van D66 wil weten waarom het Rijk de zoutwinning van Nouryon niet stil legt tot de veiligheidscultuur van Nouryon op orde is. Van Dijk refereert aan onder meer de Stint. "Wanneer een elektrische bolderkar onveilig blijkt, haalt het Rijk deze van de weg. Wanneer eieren onveilig blijken, haalt de Rijksoverheid de vervuilde eieren uit de schappen."

Veilig werken, of niet

Dat zou ook moeten gebeuren met de zoutwinning door Nouryon, vindt Van Dijk. Zeker omdat in een veiligheidsinstructievideo van Nouryon de boodschap heel duidelijk is: je werkt veilig, of je werkt niet." Van Dijk is het daar helemaal mee eens. "Nouryon moet veilig werken, en nu dit volgens SodM niet het geval is, werkt Nouryon maar even niet."

D66 in Enschede wil van het gemeentebestuur weten of zij bereid is in gesprek te gaan hierover met de Rijksoverheid. Daarnaast vraagt de partij om een handhavingsverzoek van het college van B&W aan Staatstoezicht op de Mijnen.