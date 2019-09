Deze Overijsselaars zijn in Den Haag voor Prinsjesdag

Alie Roo uit Staphorst gaat als toeschouwer, maar Rick Brink mag als 'minister van Gehandicapten' net als Kamerlid Von Martels plaatsnemen in de Ridderzaal.

Alie Roo

Voor Alie Roo uit Staphorst is het niet de eerste keer dat ze naar Prinsjesdag gaat. Vorig jaar zat ze zelfs in de Ridderzaal. Dit is de twaalfde keer dat ze met de bus vanuit Staphorst vertrekt op weg naar Den Haag. "Het is vooral een hele gezellige dag." Samen met nog ongeveer vijftig vrouwen wordt er uitgekeken naar de dag. Allemaal in klederdracht, want dat is een vereiste.

Het is dan ook niet gemakkelijk om mee te gaan. "Er is zelfs een wachtlijst met dames die mee willen. Laatst werd ik nog gebeld door een mevrouw, ze wilde heel graag mee, maar ze had geen klederdracht. Ja, dan mag je niet mee."

Rick Brink



Rick Brink maakt dit jaar zijn debuut op Prinsjesdag. De Hardenbergse minister van Gehandicapten zaken heeft dit jaar een plek in de Ridderzaal bemachtigt. "Het geeft aan dat dit kabinet de minister van Gehandicaptenzaken wel serieus neemt, vandaar ook de uitnodiging."

Brink heeft ook zijn eigen Troonrede gehouden. Hierin vroeg hij vijftien miljoen euro van dit kabinet. Met dit geld wil hij onder andere meer stageplaatsen voor studenten met een handicap realiseren. Of zijn vraag wordt ingewilligd? "Misschien niet morgen, maar ik heb goede hoop. We zijn in gesprek met ambtenaren van verschillende ministeries."





Maurits von Martels

Zodra CDA-Kamerlid Maurits von Martels weer in Dalfsen is, voelt hij zich eerder boer dan politicus. Hij heeft ongeveer negentig koeien, die hij op zaterdag en zondag zelf melkt met zijn hond Brinky aan zijn zijde. "Ondanks dat ik drie dagen per week in Den Haag ben, is zondag voor mij de drukste dag van de week."

Voor Von Martels betekent Prinsjesdag vooral de aftrap van het politieke jaar. Dit is de derde keer dat Von Martels in de Ridderzaal zit. De vorige keren zat hij er samen met zijn vrouw, maar dit jaar mag zijn schoonzus mee.