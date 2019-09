Expeditie Oost: Van een handvol zaad tot duizenden pompoenen

Liefde

Ginette: “van begin september tot eind oktober is het enorm druk bij ons op het erf. Gisteren hadden we zelfs een recordaantal bezoekers. Zo mooi”. Ze had vroeger nooit kunnen vermoeden dat ze ooit op een modderige akker in Twente aan het werk zou zijn. “ “Ik was bloemiste in Zwolle. De liefde bracht me naar Mander waar ik op kleine schaal ben begonnen met pompoenen kweken. We zijn in een paar jaar enorm gegroeid".

Een deel van de pompoenenoogst (Foto: Bert Eeftink)

Voldoening

Inmiddels kweekt het stel zo’n 250 verschillende soorten. Van piepklein tot kolossaal groot. Voor Ginette is het allemaal pure passie. “In het hoogseizoen maken we allebei hele lange dagen, want de oogst gebeurt volledig met de hand. Maar het werk geeft enorm veel voldoening. En bijkomend voordeel: ik slaap ‘s nachts als een roosje”.

Ginette Berculo (Foto: Bert Eeftink)