Programma: Twentse derby, Supercup basketbal en het lagere amateurvoetbal gaat beginnen

Betaald voetbal

De Twentse derby is terug in de eredivisie en vrijdagavond staat hij op het programma. FC Twente neemt het dan in eigen huis op tegen Heracles Almelo. Een dag later gaat PEC Zwolle op bezoek bij FC Groningen.

Een stapje lager speelt Go Ahead Eagles vrijdagavond in eigen huis tegen Jong Ajax en in de 2e divisie gaat speelt HHC Hardenberg de topper tegen Kozakken Boys.

Amateurvoetbal

In de 3e divisie ontvangt Excelsior'31 zaterdag het nog ongeslagen Harkemase Boys. Op zondag komt Jong ADO Den Haag naar Haaksbergen voor het duel tegen HSC'21.

Een stap lager spelen de vier Overijsselse clubs zaterdag allemaal een uitwedstrijd. Staphorst bij De Dijk, Berkum gaat naar Swift, Genemuiden speelt bij NSC Nijkerk en hekkensluiter DETO gaat naat Urk. Op zondag gaat het ongeslagen Quick'20 op bezoek bij SJC.

Komend weekend gaat ook het competitievoetbal in de lagere klassen van start. Kijk hier voor je favoriete club.

Vrouwenvoetbal

Bij de vrouwen staat vrijdag de topper tussen Ajax en FC Twente op het programma. PEC Zwolle gaat die avond op bezoek bij VV Alkmaar. Ook daar gaan de lagere klassen van start. In de topklasse is Be Quick'28 de enige Overijsselse vertegenwoordiger. Daarnaast spelen er clubs uit onze provincie in de 1e klasse B en C en de 2e klasse C en H.

Basketbal

Het basketbalseizoen gaat zondag beginnen met de strijd om de Supercup. Landskampioen Landstede Hammers, zoals de ploeg dit jaar heet, speelt dan in eigen huis bekerwinnaar ZZ Leiden. De Basketball League gaat een week later van start.

Handbal

De handbalsters van Borhave en DSVD hebben zaterdag een uitwedstrijd op de planning staan. De Bornse ploeg speelt zondag bij Volendam en de Deurningse dames gaan naar Venlo.

Softbal

De softbalsters van Tex Town Tigers zijn dicht bij handhaving in de Golden League. Zaterdag staan wedstrijd zeven en acht (van tien) op het programma in de play-offs en kan een plek bij de eerste drie definitief worden veiliggesteld. Als dat het geval is, speelt de ploeg ook komend seizoen op het hoogste niveau.

Volleybal

Op eredivisievolleybal moet nog even gewacht worden tot half oktober, maar de klassen daaronder gaan komend weekend van start. Bij de mannen zijn na het terugtrekken van VC Zwolle de hoogste Overijsselse ploegen vertegenwoordigd in de topdivisie en dus niet meer in de eredivisie. Reflex en Webton Hengelo zijn dat en die ploegen staan komend weekend direct tegenover elkaar in Kampen.