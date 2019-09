Het gaat goed met Nederland, maar Enschede is bezorgd: "Kan het niet langer uitleggen"

Morgen is het Prinsjesdag; een feestelijke dag voor Nederland, want volgens de uitgelekte plannen staan we er goed voor. Maar het contrast met een gemeente als Enschede kan niet groter. Wethouder Eelco Eerenberg: "Het is zuur als je kijkt naar hoe het er in het stadhuis in Enschede aan toe gaat. Daar is het bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen."

De G40 waartoe Enschede behoort, de veertig grote en middelgrote gemeenten in Nederland, hebben vanochtend de noodklok geluid. Ze zeggen dat ze de komende vier jaar ongeveer een half miljard euro tekort komen. Als het Rijk niet bijspringt, moet er worden bezuinigd, bijvoorbeeld op zwembaden, bibliotheken en de steun voor mensen met minder geld.

Voor Enschede is dat niet de eerste keer. De gemeente maakt zich voor de elfde keer op voor een begroting die gaat over een bezuiniging van tien miljoen euro. "En dat terwijl deze stad het juist verdient om in geïnvesteerd te worden", zegt Eerenberg.

'Schraal'

Vanavond gaat de Enschedese politiek in debat over de bezuiniging op alle subsidies. In totaal wordt daar één miljoen euro vanaf gehaald. "Daarnaast hebben we de plannen voor het zwembad drastisch moeten omgooien en in de zorg is het flink knijpen geblazen. Het is heel schraal, terwijl het met Nederland hartstikke goed gaat. Ik kan dat niet langer meer uitleggen."

Wethouder van Financiën in Amersfoort, Willem-Jan Stegeman, zegt tegen de NOS dat het geldtekort komt doordat het Rijk minder geld uitgeeft. Terwijl volgens Stegeman juist is afgesproken dat het Rijk 5,4 miljard euro extra uitgeeft. Alle gemeenten merken dat.

Meer geld naar gemeenten

Eerenberg heeft nog nooit boos 'een minister of staatssecretaris over tafel getrokken', zo antwoordt hij desgevraagd glimlachend. Natuurlijk is er achter de gesloten deuren van het Enschedese stadhuis weleens gevloekt. "Maar daarna moet je toch weer met z'n allen bekijken hoe we daar het beste van kunnen maken."

En daarom die noodklok van de veertig grootste gemeenten van Nederland. De oplossing volgens Eerenberg? De gemeenten moeten 'gewoon' meer geld krijgen. "En dat klinkt nou niet bepaald swingend", weet de wethouder, "maar 'meer geld naar de gemeente' betekent meer geld naar theater, naar zwembaden, naar scholen... Naar al die dingen die we elke dag gebruiken en dat verdienen we."