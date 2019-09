Deventer wil hoofdprijs aan dwangsommen voor illegale chalets in Schalkhaar

De gemeente Deventer wil de volle winst pakken in een geschil over dwangsommen voor illegale chalets aan de Waterdijk in Schalkhaar. Dit bleek vandaag tijdens een hoger beroep van de gemeente bij de Raad van State.

De eigenaren van Buiten Groep Holding kregen van de gemeente tienduizenden euro’s aan dwangsommen opgelegd, omdat ze voor hun chalets op een recreatiepark geen vergunningen hadden. Volgens de eigenaren waren die vergunningen aanvankelijk ook niet vereist. Toen later bleek dat ze wel nodig waren, werden ze ook aangevraagd.



Maar die procedures verliepen zeer verwarrend. Intussen werden de dwangsommen opgelegd en ook gedeeltelijk omgezet in een definitieve boete. Later stelde de rechtbank Overijssel de gemeente grotendeels in het ongelijk. Maar de gemeente wil niet wijken.



Boete voor verwijderen kleine stalling

Of het hoger beroep bij de Raad van State zal slagen, is zeer twijfelachtig. Vooral een boete van 50.000 euro voor het te laat verwijderen van een kleine stalling bij enkele chalets schoot de voorzitter van de Raad in het verkeerde keelgat. De rechtbank verlaagde de boete al tot 10.000 euro. Toch hield de advocaat van de gemeente vol dat een hoge boete op zijn plaats is.



Tijdens de zitting bij de Raad van State bleek ook dat de gemeente een klein bedrag aan de eigenaren had aangeboden om het procederen te staken. Daar gingen de eigenaren niet op in. Een van hen schermde al met een miljoenenclaim als de gemeente in het ongelijk wordt gesteld. Ze hebben hun recreatiepark moeten verkopen onder de druk van de gemeente, zeggen ze.

De Raad oordeelt binnen enkele maanden.