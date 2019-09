OM wil vijf jaar cel voor Griek die miljoenen van melkfabriek in Kampen doorsluisde

De sinds 1903 bestaande melkfabriek Lyempf werd in 2010 in een aantal maanden 'leeggezogen', stelde de officier van justitie in de rechtbank in Zwolle. Begin dat jaar werd de Griek John K. (69) directeur-eigenaar van de fabriek.

Volgens de officier verdween er vervolgens ruim 12,4 miljoen euro uit het bedrijf, voordat het in april 2011 failliet ging. Dat bedrag moet de oud-directeur aan de Nederlandse staat betalen, vorderde de officier van justitie. Naast faillissementsfraude wordt de Griekse ondernemer valsheid in geschrift verweten.

Overname

De Griek werd na een eerdere misgelopen onderhandeling met een overnamekandidaat binnengehaald als degene die een op zich levensvatbare onderneming van de benodigde financiële middelen zou gaan voorzien. Maar in plaats van dat verdachte 6,5 miljoen euro in de onderneming investeerde, haalde hij er volgens de officier met een slimme truc zes miljoen euro uit. Een verschil van 12,5 miljoen.



Volgens de officier van justitie maakte de verdachte zich als overnamekandidaat meester van de bestuursmacht binnen de onderneming en kon daardoor een van de belangrijkste contracten van de onderneming verkopen. Vervolgens werd na ontvangst van de verkoopopbrengst zes miljoen euro uit de onderneming gehaald, waarna het bedrijf failliet ging.



Investering in olijvenpulp

Het geld zou zijn geïnvesteerd in een project voor winning van proteïne uit olijvenpulp. Hiertoe zou een fabriek in Sparta, Griekenland worden gebouwd. De curator heeft niet kunnen vaststellen wat er met de miljoenen die uit het bedrijf werden gehaald, is gebeurd.





Het onttrekken van proteïne aan olijven is een voor de melkfabriek volstrekt bedrijfsvreemd project. Het investeren van enorme bedragen in een dergelijk niet bewezen methode is voor een onderneming met weinig geld volgens de officier 'bedrijfseconomische zelfmoord'. 'Geen redelijk handelend ondernemer met het oog op het ondernemingsbelang zou zoiets doen'. Volgens de officier was dit handelen dan ook enkel gericht op zelfverrijking van de verdachte en niet het ondernemingsbelang.



'Houding onvergeeflijk'

De houding van de verdachte tijdens het onderzoek vindt de officier onvergeeflijk. “Hij is er met de poet vandoor en vervolgens onvindbaar. Enige poging tot rechtsherstel of zelfs maar verantwoording tegenover de curator en de schuldeisers is tot op heden achterwege gebleven. Hier past geen andere straf dan een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van aanzienlijke duur", aldus de officier.

Een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vijf jaar vindt de officier dan ook op zijn plaats. Ook kondigt de officier een ontnemingsvordering van 12,4 miljoen euro aan.

De rechtbank doet op over 14 dagen uitspraak.