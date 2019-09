CDA wil weer miljoenen voor Overijsselse regiodeals

Regiodeals zijn plannen waarbij overheden, onderwijs, bedrijven en instellingen samen werken om de economie in een bepaalde regio te stimuleren. Het Rijk stelt opnieuw een fors bedrag beschikbaar om verschillende regiodeals te sluiten. In de vorige ronde werd er dertig miljoen euro binnengesleept voor de regiodeal Twente.



Energie en creativiteit

“We hebben tijdens de vorige ronde gezien dat er in Overijssel veel energie en creativiteit aanwezig in de regio’s om met verschillende partijen plannen te ontwikkelen voor een krachtiger Overijssel. Als er een mogelijkheid is om opnieuw geld naar Overijssel te halen, moeten we die kans met zijn allen pakken”, vindt een enthousiaste Susan Faal.



Regio’s kunnen tot 1 december een voorstel aanmelden. Na sluiting van de inschrijftermijn wordt besloten welke voorstellen nader uitgewerkt worden tot een Regio Deal.

Vijf regiodeals

Inmiddels zijn er vijf regiodeals uitgewerkt. Voor de regiodeal Twente ‘slimme en schone economie en arbeidsmarkt’ is door het Rijk in de vorige ronde dertig miljoen euro toegekend.



Overijssel investeert zelf veertig miljoen euro in de andere regiodeals; regiodeal Zwolle: ‘investeren in om- en bijscholing en vasthouden van talent’, regiodeal Cleantechregio ‘diverse projecten circulaire economie en energie’, regiodeal Giethoorn ‘toekomstbestendig toerisme en leefbare kern’ en de regiodeal toekomstgerichte erven: ‘asbestfonds, toekomstgerichte erven met oog op leefbaar platteland’.

Als het aan het CDA ligt, komt daar ook geld vanuit het Rijk bij.