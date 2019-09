De brand ontstond rond half zes. Gisteren brandde rond dezelfde tijd een auto volledig uit in de Poolsterstraat, aan de andere kant van de wijk.

Vorige maand zijn zes auto's in brand gestoken op een parkeerplaats in Groot Driene. De politie zoekt de dader(s) nog. Een week later ging opnieuw een auto in vlammen op. Deze stond in de Emmaweg, in het centrum.

Het is niet bekend of de branden van afgelopen weken iets met elkaar te maken hebben. De politie doet later vandaag onderzoek.

Het is weer raak in Hengelo: bestelbus vliegt in brand (Foto: News United / Jack Huygens)