Miljoenentekort van de gemeente Hellendoorn treft bijna alle inwoners

De gemeente geeft het zelf toe. Ze heeft te laat opgemerkt dat de Jeugdzorg, Wmo en Particpatiewet flink meer geld is gaan kosten sinds de uitvoering vier jaar geleden bij de gemeente is komen te liggen. Afgelopen jaar kwam de aap uit de mouw. De gemeente is te royaal geweest met voorzieningen zoals trapliften, rolstoelen en dagbesteding.

"We hebben wel 650 kinderen in de jeugdhulp zitten, dat kost ons al 8,5 miljoen per jaar. Daarnaast zijn we inderdaad te royaal geweest met voorzieningen en het had best efficiënter gekund", zegt burgemeester Anneke Raven.

Ozb verhoging 25 procent

De burgemeester is verantwoordelijk voor de ombuigingsoperatie. Inmiddels is 6 miljoen euro in de begroting gevonden. De overige 2 miljoen euro wil de gemeente dekken door de ozb met 25 procent te verhogen.

En daar zijn de meeste mensen niet blij mee. "Dat klopt niet, wij vinden dat gewoon niet verantwoord. We zitten wat woonlasten betreft al bij de hoogste in de provincie Overijssel. Dit er bovenop, dat kan niet", zegt Thea ten Have, fractievoorzitter van Lokaal Hellendoorn.

Rekening bij burger

Ondernemer en inwoner Frank Timmermans heeft het idee dat de rekening bij de burger wordt neergelegd. "Ik heb uitgerekend dat ik straks vijftienhonderd tot tweeduizend euro per jaar extra moet betalen".

Naast de ozb-verhoging bezuinigt de gemeente op allerlei voorzieningen. Vooral de maatschappelijke ondersteuning moet flink bezuinigen. Maar ook economie, sport, cultuur, recreatie en toerisme moeten inleveren.

Wethouder inleveren

Lokaal Hellendoorn heeft in plaats van de hoge ozb-verhoging wel een alternatief. "De burger moet niet opdraaien voor de fouten die ze in het gemeentehuis gemaakt hebben. Ze hebben te lang op grote voet geleefd. Bij de gemeente valt nog veel te halen. Ik zou het bijvoorbeeld met een wethouder minder doen", zegt Ten Have. Daarnaast wil Lokaal Hellendoorn meer bezuinigen op cultuur en regionale samenwerking.

Volgens burgemeester Raven is het aan de gemeenteraad om alternatieve voorstellen te doen. Inwoners hebben een enquête kunnen invullen. 1700 inwoners hebben dat gedaan. Aan de hand van de uitslag kan de gemeenteraad zien hoe de inwoners tegen de bezuinigingen aankijken. Vanavond vergadert de raad over de voorstellen van het college. Inwoners staat het vrij om in te spreken.

Op 5 november neemt de gemeenteraad een besluit over de definitieve begroting.