Recordeditie Samenloop voor Hoop Tubbergen heeft een wachtlijst voor vrijwilligers

In de aanloop naar het evenement zijn vijfenzeventig vrijwillige commissieleden actief.Op de dag zelf komen daar nog eens tweehonderddertig vrijwilligers uit Tubbergen en omliggende dorpen bij. "Denk aan beveiliging, parkeren, catering, kaarsen aansteken en het begeleiden van artiesten. Je kunt het zo gek niet bedenken overal hebben we vrijwilligers voor", zegt Mariëlle Oosterhuis, vrijwilliger en al maanden bezig met de voorbereiding. "Het moest even op gang komen, maar toen liep het ook storm. Mensen die zich nu nog aanmelden als vrijwilliger komen op een wachtlijst."

Ieder een verhaal

Voor de deelnemers, maar ook voor de vrijwilligers, geldt dat de meesten ervaring(en) hebben met kanker. Zo ook Roelof Reinds. Hij is komende zaterdag verantwoordelijk voor de veiligheid op en rond het parcours. "Mijn vrouw heeft borstkanker gehad en mijn dochter huidkanker, gelukkig is het goed afgelopen. Maar twee zwagers zijn dit jaar wel overleden aan kanker. In april kregen we te horen dat onze kleinzoon van dertien leukemie heeft, dat kwam wel heel hard binnen. Voor mij een reden te meer om me hiervoor meer dan honderd procent in te zetten." Ook Mariëlle Oosterhuis werd niet gespaard. "Mijn zus is ongeneeslijk ziek, mijn moeder is op vierenveertigjarige leeftijd overleden en zelf heb ik ook kanker gehad. Ik wil graag m'n steentje bijdragen in de strijd tegen deze vreselijke ziekte."

Grootste ooit

Tubbergen komt komend weekend massaal in beweging voor de Samenloop voor Hoop. Het wandelevenement waarbij geld wordt ingezameld voor KWF Kankerbestrijding heeft met Tubbergen veruit de grootste editie van Nederland. Vanaf zaterdagmiddag 16.00 uur wandelen per team continu duo’s in estafette-vorm de route van 600 meter door Tubbergen, 24 uur lang. Daarmee zamelen zij geld in voor KWF Kankerbestrijding. RTV Oost volgt de route, de deelnemers, hun bijzondere verhalen en doet verslag van alle activiteiten die in het dorp plaatsvinden. Ruim 125 teams, 2500 deelnemers en 49 eregasten (survivors), staan gedurende een 24-uurs wandelestafette stil bij kanker.

Live op RTV Oost

De Samenloop voor Hoop in Tubbergen hoor je zaterdag 21 september vanaf 16.00 uur tot 23.00 uur op Radio Oost. Op TV Oost en de social mediakanalen kun je ’s middags meekijken en online volg je de Samenloop voor Hoop 24 uur lang non-stop, dus ook ’s nachts hoef je niets te missen. Op zondagochtend vanaf 10.00 uur zijn we er weer met Radio Oost en vanaf 12.00 uur kun je weer meekijken op TV Oost tot 17.00 uur. Om 18.00 uur eindigen alle uitzendingen.