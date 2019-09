Overijssel ook dit jaar weer vertegenwoordigd in de Ridderzaal tijdens de troonrede

Dit artikel wordt in de loop van de dag aangevuld met nieuwe video's.

Ook dit jaar zijn ze er weer bij: de Staphorster dames die in klederdracht naar Den Haag trekken voor Prinsjesdag. Vanmorgen vertrokken ze al heel vroeg in de bus op weg naar De Residentie.

Het was nog donker toen de vrouwen zich in Staphorst verzamelden. Presentielijst en een zaklampje in de hand, wachtend op de bus naar Den Haag. Voor veel van de vrouwen is de trip traditie.

Voor Maurits von Martels uit Dalfsen, Kamerlid voor het CDA, is het zijn derde Prinsjesdag. Von Martels, die in het dagelijks leven ook veel in overall rondloopt op zijn boerderij, gaat vandaag in een donker pak naar de Ridderzaal waar Koning Willem Alexander de troonrede voorleest.

Vanmorgen bracht hij nog even snel een bezoek aan de kapper. Het Kamerlid laat zich niet door de eerste de beste knippen.

Intussen zitten de Staphorster dames in de bus. Doel: een glimp opvangen van de Koning en Koningin in de glazen koets. Om de dag tot een succes te maken, hebben de dames weinig nodig. De weergoden moeten een beetje meewerken, dat is alles.

In de Ridderzaal in Den Haag is vandaag een plekje gereserveerd voor de minister van Gehandicaptenzaken, Rick Brink uit Hardenberg. Hij reisde vandaag naar Den Haag om te horen of het kabinet gehoor wil geven aan zijn oproep om vijftien miljoen euro te investeren in gehandicapte Nederlanders.

Maar voor Maurits von Martels netjes geknipt naar de Ridderzaal gaat, woont hij eerst nog een zeer drukbezochte kerkdienst bij in de Grote Kerk in Den Haag.

De Staphorster dames zijn intussen ook in Den Haag aangekomen. Ze zijn met een groep van 61 vrouwen afgereisd en voor twee vrouwen is ook een plekje gereserveerd in de Statenzaal. De andere vrouwen zullen een plekje moeten zoeken langs de route in de hoop dat ze daar goed zicht hebben de op de glazen koets en de Koning en Koningin.

En dan is het moment aangebroken dat de Kamerleden richting de Statenzaal lopen voor de troonrede van de Koning. Maurits von Martels spreekt daar nog even met CDA-collega Michel Rog. Een mooie gelegenheid om even kennis te maken met 'de aanhang' die de Kamerleden hebben meegenomen vandaag.