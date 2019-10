Werken voor een betere wereld, het zit sociaal ondernemers in het bloed

Het is haar missie om mensen uit hun sociale isolement te halen. Zo voelt ze het. Als vrijwilligerscoördinator zag ze dat er veel eenzaamheid is onder ouderen en jongeren. Ze wilde daar wat mee. Maar ja, hoe pak je dat aan? "Ik kan natuurlijk niet zomaar bij mensen aan de deur komen en zeggen: 'Ik kom u oprechte aandacht en liefde brengen.' Als ik dan bij de derde deur aanbel, wordt ik opgepakt en afgevoerd. Dus dat kan niet."

"Meer tijd voor de klanten"

De oplossing vond ze in haar oude beroep, dat van kapster. "Ik breng meer tijd door met mijn klanten. Ik knip of style ze, maar het echte doel is om mensen warmte te geven, aandacht. Een praatje maken. Hoe gaat het nu echt met u?"

De gedrevenheid om eenzame mensen of mensen met andere problemen te helpen, komt recht uit haar hart. "Ik heb voor mezelf besloten dat ik alleen nog maar werk wil doen dat uit mijn hart komt en waarmee ik mensen een glinstering in de ogen mee kan bezorgen. Als dat lukt, dan ben ik heel gelukkig."

Uiteraard moet er wel geld worden verdiend. Ook dat lukt. "Daar heb ik goed over nagedacht. Ik werkte drie dagen op kantoor, nu nog twee. Ik wil heel veel liefde geven, maar van alleen liefde kan ik niet leven. Wat ik die twee dagen op kantoor verdien, dat is mijn inkomen en het geld dat ik met mijn missie verdien is een aanvulling daar op. Ik hoop wel dat ik over een tijdje full-time kapper kan zijn."

Iedereen moet kunnen sporten

Hilde Ligtenbarg is eigenaar van sportschool Vitalfocus in Enschede. Zij zag dat mensen met psychische-, sociale- of lichamelijke beperkingen zich niet prettig voelen bij 'gewone' sportscholen. "Ze krijgen daar te veel prikkels of voelen zich bekeken. We vinden allemaal dat sporten belangrijk is, maar we bieden niets aan waar juist deze mensen terecht kunnen." Om daar een eind aan te maken creëerde ze een sportomgeving waar mensen met een beperking wél graag komen.

Aan de reacties van de mensen die bij haar sporten merkt Hilde dat ze het fijn vinden in de sportzaal.

Bij sociaal ondernemen staan de inkomsten vaak niet op nummer één. Toch moet er geld worden verdiend, weet ook Hilde. Om toch een boterham te kunnen verdienen met de sportzaal laat ze ook andere doelgroepen toe.

