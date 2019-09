OM wil tbs voor Almeloër die dreigde 'schoonheid af te pakken' van vrouw

Tbs met dwangverpleging is de enige manier om te voorkomen dat een 24-jarige man uit Almelo nog langer een gevaar vormt voor een plaatsgenote die hij ernstig stalkte. Dat zegt de officier van justitie, bij wie 'de rillingen over de rug liepen' bij het lezen en zien van de bedreigingen die de man uitte. Het slachtoffer en haar familie sliepen uit angst wekenlang in de woonkamer.

De stroom aan berichten, telefoontjes en videochats begonnen vanuit het niets vorig jaar augustus. Het slachtoffer kreeg een vriendschapsverzoek op Facebook, van iemand die beweert dat ze zijn moeder had uitgelachen. Ze blokkeert de man.

Toch gaat hij gewoon door. Hij valt haar en haar vriend op allerlei manieren lastig en weet precies waar ze woont en in welke auto ze rijdt.

'Schoonheid afpakken'

"Paw, paw. Ik weet waar ze woont en zal haar van haar scooter afschieten", zegt de belager op videobeelden die in de rechtszaal afgespeeld worden. Op de beelden maakt hij schietbewegingen met zijn hand. Ook dreigt hij 'haar schoonheid af te pakken'.

Als de rechtbank informeert naar zijn motieven, weigert de Almeloër antwoord te geven. "Ik heb er niets op te zeggen", herhaalt hij keer op keer.



Ruim drie weken leven de vrouw en haar familie in doodsangst. Het houdt pas op als de man opgepakt wordt en achter de tralies belandt. Inmiddels zit hij een klein jaar in voorlopige hechtenis, een periode die werd onderbroken voor een observatie in het Pieter Baan Centrum (PBC).

Geestelijke gesteldheid

In het Almeerse PBC weigert de man iedere vorm van medewerking. Hij is boos dat de rechtbank hem er tijdens een eerdere rechtszitting heen stuurde, terwijl hij wilde dat zijn zaak werd afgedaan. Ondanks zijn medewerking denken deskundigen dat er serieuze problemen zijn met de geestelijke gesteldheid van de man.



"Er zijn sterke aanwijzingen van een psychotische periode. Een ontwikkeling richting schizofrenie is niet uitgesloten", concluderen de deskundigen, die ook vrezen voor escalatie zonder behandeling. De man valt precies binnen het profiel van een sociaal geïsoleerde volhardende stalker, die ongevraagd berichten stuurt vanuit een onjuiste overtuiging van zijn gelijk. Zonder behandeling is de kans groot dat de man verder gaat en iemand iets aandoet.

'Niet tbs-waardig'

"Ik heb nergens last van", reageert de 24-jarige als het rapport van het PBC hem wordt voorgehouden. Volgens hem is hij 'niet tbs-waardig'. "Als u met een voorstel komt met wat voor hulp u kunt bieden, dan wil ik er wel wat over zeggen. Maar tbs, daar zie ik mezelf niet zitten."



De advocaat van de verdachte ziet niets in een tbs-plaatsing. Volgens hem ontbreekt elke aanwijzing dat er sprake in van 'psychotische decompensatie'. "De zaak is zo wankel dat ik het niet zou aandurven", aldus de advocaat. Hij wil zijn cliënt per direct vrij, maar dat vindt de rechtbank geen goed idee. De man blijft in ieder geval vastzitten tot aan de uitspraak over twee weken.