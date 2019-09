Jochem Kamphuis leidt Twentse derby tussen FC Twente en Heracles Almelo

Scheidsrechter Jochem Kamphuis heeft vrijdagavond de leiding over de derby tussen FC Twente en Heracles Almelo. Het duel in De Grolsch Veste begint om 20.00 uur.

PEC Zwolle gaat zaterdagavond om 19.45 uur op bezoek bij FC Groningen en daarbij is Sander van der Eijk de leidsman. Bekijk hier het volledige programma in de eredivisie.

In de Keuken Kampioen Divisie is Stan Teuben vrijdagavond de arbiter bij het duel tussen Go Ahead Eagles en Jong Ajax. Dit is het volledige programma in de 1e divisie.

Overijsselaars

Björn Kuipers uit Oldenzaal heeft vrijdag de leiding over de topper De Graafschap-FC Eindhoven in de Keuken Kampioen Divisie en Bas Nijhuis uit Enschede is de VAR bij Willem II-VVV-Venlo.