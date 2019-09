Herman Veltkamp van Oranjemuseum in Diepenheim voor het eerst in tien jaar niet bij Prinsjesdag

Voor het eerst in tien jaar is hij er zelf niet bij in Den Haag. Herman Veltkamp van het Oranjemuseum in Diepenheim zit vandaag voor de televisie om te kijken naar de troonrede. Hij zat de afgelopen jaren altijd buiten op de tribune en zelfs één keer in de Ridderzaal toen de troonrede werd voorgelezen.

Veltkamp heeft er direct spijt van als hij de beelden van Den Haag ziet. Het publiek dat zich opmaakt voor de rijtoer van de Koning en Koningin.

Volgend jaar gaat hij meerdere dagen naar Den Haag om maar niks te hoeven missen. Voor Veltkamp is Prinsjesdag ook mensen kijken. Speciale aandacht gaat vandaag uit naar de Koning. Draagt hij, zoals de laatste weken telkens het geval was, zijn baard nog. "Het is een mooi baardje, het staat hem goed", aldus een enthousiaste Veltkamp.

"Hij lijkt er wel iets jonger op geworden. En het is in de winter ook wel lekker warm. Al heb ik dat van horen zeggen, want ik heb het zelf nooit gehad."

Wortels

Ook de hoedjes die de vrouwen in de Statenzaal dragen, hebben zijn aandacht. "Met een hoed moet je niet de lachers op je hand krijgen", stelt Veltkamp. Want soms worden er flinke missers begaan. "Een paar jaar geleden zag ik iemand met wortels op haar hoed. Dat is er dan net naast en daar moet je mee oppassen. Want vandaag is ook de 'parade van Nederland'. Andere landen kijken mee naar wat hier gebeurt."

Zijn overvolle agenda is de oorzaak van de afwezigheid van Veltkamp dit jaar. Naast het museum heeft hij ook nog een boerderij met 180 koeien en 700 zeugen en biggen. Een flinke dagtaak, die hem er niet van weerhoudt om voor de televisie te gaan zitten. In nette kleren, dat dan weer wel. "Als ik vandaag naar Den Haag was gegaan, had ik dit ook aangetrokken." Wel staat er later vandaag Amalia-gebak op het menu.

Geen kapellen

Veltkamp zat al die jaren als toeschouwer op de tribune aan de Lange Voorhout, maar één keer was hij ook in de Statenzaal. Op uitnodiging van een Kamerlid. "Heel bijzonder om mee te maken omdat je dan alles van heel dichtbij ziet." Maar er kleeft ook een nadeel aan. "De kapellen zie je niet, want die zijn alleen maar buiten."

Een ding staat in ieder geval vast: volgend jaar is Herman Veltkamp weer in Den Haag met Prinsjesdag.