OM: 'Drugsbende Zwolle speelt Scarface na'

"Het is een beetje Scarface naspelen", zegt de officier van justitie over een Zwolse drugsbende. Vandaag stond een 20-jarige Zwollenaar terecht die carrière binnen de bende lijkt te maken. "Hij heeft dan ook zo'n geldtelmachine, waar die pakken met geld doorheen haalt." Tegen hem is vandaag een jaar gevangenisstraf geëist. Ook moet hij van justitie een eerdere voorwaardelijke straf van bijna een jaar uitzitten.

RTV Oost onthulde onlangs al dat de bende onder het vergrootglas ligt van justitie en politie.

De drugsgroep vertoont volgens justitie een bepaalde hiërarchie. Aan de top staat mevrouw R. Zij wordt bijgestaan door een zekere André. Die zou fungeren als tussenpersoon richting een grote groep dealers. De bende verhandelt met name cocaïne en xtc-pillen, zegt het OM.

Top600

Eén van de dealers is volgens justitie de 20-jarige Joshua. De jonge Zwollenaar heeft al een flink strafblad. Al sinds zijn dertiende is hij veroordeeld voor criminele feiten, met name begaan in het drugscircuit. Inmiddels heeft hij er al drieënhalf jaar straf erop zitten. De officier van justitie vergelijkt hem met Amsterdamse jongeren uit de bekende 'Top600', een groep bekende veelplegers. Vandaag moest Joshua opnieuw voor de rechter komen.

Zakken vol drugs, pakken met geld

Afgelopen maart werd hij aangehouden, omdat agenten hadden gezien dat hij verdachte rij-bewegingen maakte met zijn auto. Ook wisselde hij geregeld van bolide, volgens de agenten stereotiep gedrag voor een dealer. Bij de aanhouding bleek dat hij drugs bij zich had, verschillende ponypacks met coke en pillen. Zijn telefoon werd in beslag genomen.

Na onderzoek bleek er op de telefoon zo'n 1400 pagina's aan chats te staan met André, volgens het OM de 'tussenpersoon'. André gaf Joshua verschillende opdrachten om drugs te verkopen. Ze spraken daarbij vooral met elkaar in straattaal. Op dezelfde telefoon stonden ook foto's en filmpjes. Daar is Joshua op te zien met zakken vol drugs, stapels bankbiljetten en een vuurwapen. Naar eigen zeggen waren die foto's gemaakt 'om stoer te doen'.

Geen 'snitch'

Volgens het OM is Joshua aan het stijgen in de hiërarchie van de drugsbende. "En hoe vervelend het ook is. Als hij nu de gevangenis ingaat, stijgt hij alleen maar verder. Dan kan hij buiten komen en zeggen, ik snitch niet. Dan wordt hij met open armen ontvangen."

Tegen Joshua is dus een jaar gevangenisstraf geëist. Ook moet hij van justitie een eerdere voorwaardelijke straf van bijna een jaar uitzitten. "Joshua heeft kansen genoeg gehad", aldus de officier van justitie. "En voor een drugsdealer is gevangenisstraf bedrijfsrisico."

De verdachte laat zelf weinig los. "Het dossier zegt genoeg", zei hij. Over de handelswijze van de drugsbende hield hij zijn mond. "Het is beter om niks te verklaren, voor als ik straks weer 'buiten' kom." Wel zegt hij benaderd te zijn door gemeente, die hem wil begeleiden in het zoeken van werk en een huis. Ook zouden ze hem kunnen helpen met geldzaken. Joshua zegt graag aan dit project mee te werken.

Mevrouw R.

Justitie onderzoekt nog hoe groot de groep rond mevrouw R. precies is. Ze is zelf onlangs opgepakt, met een grote pak geld in haar bezit. Ook heeft Joshua met haar gechat over 'zaken'. Binnenkort zal ook zij zich moeten verantwoorden voor de rechter.