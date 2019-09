Almelose Zwanenberg Food Group koopt Chicken Tonight van Unilever

Voedselproducent Zwanenberg neemt het merk 'Chicken Tonight' over van Unilever. Sinds 2017 werd het product al door Zwanenberg in opdracht van Unilever geproduceerd en nu neemt het Almelose bedrijf het merk definitief over. Hoeveel geld er met de overname is gemoeid, wil Zwanenberg niet zeggen.

Maarten Elsinga, CEO van Zwanenberg Nederland over de overname: "Chicken Tonight is een prachtige uitbreiding van ons assortiment. Sinds 2015 zijn wij bezig een brede voedingsmiddelenonderneming te worden met sterke merken. Na de overname van de Oss-fabriek van Unilever in 2017 vinden wij de overname van Chicken Tonight een mooie toevoeging die uitstekend past in onze ambitie. Chicken Tonight is dankzij de marketinginspanningen van Unilever een bekend merk bij consument en retailer."

Zwanenberg Food Group

Zwanenberg Food Group is een voedingsmiddelenconcern met 1.600 medewerkers en een omzet van circa 400 miljoen euro in 2018. Zwanenberg produceert vleesconserven, snacks, soepen, sauzen, gemaksmaaltijden en vegetarische producten.

Aldo van der Laan

Eigenaar van Zwanenberg Food Group is de 65-jarige Aldo van der Laan die in de Quote 500 staat met een geschat vermogen van 180 miljoen euro. Van der Laan was als commissaris betrokken bij FC Twente. Hij werd na het vertrek van Munsterman in 2015 tijdelijk voorzitter van FC Twente. Maar ook Van der Laan werd mede verantwoordelijk gehouden de financiële puinhoop waarin de club terecht raakte.