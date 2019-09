Eigenaar voormalig café in Haaksbergen wint rechtszaak van stelende kok

Eindelijk kan cafébaas Robert Overbeek van 't Stuupke in Haaksbergen een keer opgelucht ademhalen. De kok van zijn pas gesloten café had hem voor de rechter gesleept, nadat de kok zelf was betrapt op een greep uit de kluis.

In april van dit jaar betrapte Overbeek zijn kok op het stelen van geld. Het stond duidelijk op camerabeelden en vervolgens betrapte de politie hem op heterdaad. Overbeek ontsloeg de kok op staande voet.

De kok was het oneens met zijn ontslag en vond dat hij vals werd beschuldigd. Hij sleepte Overbeek voor de rechter en wilde een vergoeding, omdat hij vindt dat zijn contract onrechtmatig is opgezegd. Hij eiste in totaal ruim dertienduizend euro aan schade- en transitievergoeding.

De kantonrechter ging niet mee in de eis van de kok en stelde hem in het ongelijk. "Onomstotelijk staat vast dat de kok, in strijd met de gemaakte afspraken, geld uit de kluis heeft gehaald, geen briefje ter verantwoording in de kluis heeft gelegd en niet heeft kunnen aantonen dat hij de door hem weggenomen gelden voor het eetcafé heeft weggenomen en besteed."

Brand

Deze uitspraak van de rechter is goed nieuws voor Overbeek in een roerige tijd. Eind augustus sloot hij het bekende café, na een brand in het voorjaar van 2018. Na de brand werd het café overeind gehouden door tal van Haaksbergenaren, die hielpen met een heropbouw.

Toch sloot Overbeek, dik een jaar na de brand, het café toch. "De investeringen die we moeten doen om aan de huidige eisen te voldoen, maakt het financiële risico te groot om horeca op deze plek voort te zetten. De brand is ons inderdaad fataal geworden", zei hij toen.

Strafzaak

Voor de kok eindigt hier de zaak niet mee. Hij moet rond de jaarwisseling voor de strafrechter verschijnen op verdenking van een greep uit de kassa.

De kantonrechter is in zijn uitspraak al duidelijk: "Naar het oordeel van de kantonrechter staat voldoende vast dat de kok voor zichzelf het geld uit de kluis heeft gehaald en ook de intentie steeds heeft gehad dat voor zichzelf te houden." Toch wil dat niet zeggen dat een de strafrechter deze uitspraak overneemt.