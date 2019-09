Gerard uit Tubbergen kreeg drie keer kanker en zet zich in voor Samenloop voor Hoop

Het was vlak voor de geplande verbouwing van zijn huis én de bruiloft van zijn zoon, zo'n vijftien jaar geleden, toen Gerard het bericht kreeg dat hij longkanker had. "Maar ik stond erop dat alle plannen door zouden gaan. Stel het zou misgaan en ik zou overlijden, dan hadden ze dat in ieder geval nog."

Gerard praat er erg nuchter over. Zelfs met af en toe een grap, ondanks dat hij nog steeds aan de medicijnen zit. "Ik ontdekte de eerste keer dat ik kanker had, doordat ik heel veel aan het hoesten was. Toen ik alle mogelijke medicijnen had geprobeerd, verwees de dokter mij door naar het ziekenhuis. Toen bleek dat het kanker was. Ze hebben het onderste deel van mijn longen toen geamputeerd en na behandeling was ik 'schoon'."

Chemokuren

Toch keerde de kanker nog twee keer terug. "Je krijgt dan weer die heftige chemokuren waar je ontzettend ziek van wordt. Toch zie ik daar niet tegenop, je weet immers waarvoor je het doet."

Ondanks dat Gerard er erg nuchter over praat, benadrukt hij dat het voor zijn gezin toch heftig is. "Ze waren helemaal ontdaan, maar we moesten allemaal natuurlijk door. Ik denk dat ik er zelf misschien wel te nuchter onder ben", zegt hij met een lach.

Samenloop

Aankomend weekend is Gerard dus eregast tijdens de grootste Samenloop voor Hoop van Nederland, in Tubbergen. "En daarnaast ben ik ook actief als vrijwilliger. Je kan er natuurlijk niet alleen maar van profiteren, je moet ook iets terugdoen."

"Of ik bang ben dat de kanker ooit weer terugkomt? Nee hoor. En als het zo is, heb ik altijd het gevoel dat ze het weer kunnen genezen."

Live op RTV Oost

De Samenloop voor Hoop in Tubbergen hoor je zaterdag 21 september vanaf 16.00 uur tot 23.00 uur op Radio Oost. Op social media, TV Oost en online volg je bijzondere momenten en verhalen.



Op zondagochtend zijn we vanaf 10.00 uur in Tubbergen met Radio Oost. Van 12.00 tot 17.00 uur kun je op TV Oost en rtvoost.nl live meekijken met de lopers. Om 18.00 uur eindigen alle uitzendingen.