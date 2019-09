Teller team De Streu loopt op naar 6.000 euro voor Samenloop voor Hoop Tubbergen

Het is een opvallend team. Ze kenden elkaar namelijk niet toen het team werd gevormd, maar zijn inmiddels hecht met elkaar én haalden al meer dan 5.000 euro op voor het KWF. "We hopen komend weekend de 6.000 euro aan te tikken tijdens het wandelen", zegt Angelien Niemeijer.

Vorming

"Ik werd gevraagd om een team te starten voor deze wandelestafette, van het een kwam het ander. Via via kwam ik aan namen en werden er mensen benaderd. We moesten de eerste keer elkaar allemaal de hand schudden", zegt Josefien Roek. "Uiteindelijk leidde dat tot een heel hecht team dat hard voor elkaar - en voor KWF - gewerkt heeft."

Inzameling

"Door middel van onder andere een hamburgeractie, het geven van mindfulness en spullen verkopen op een kleedjesmarkt hebben we het geld ingezameld. Bijzonder veel, want ons doel was slechts 2.500 euro en we hebben nu dus al meer dan 5.000 euro binnen", vervolgt Angelien.

"Met het mindfulnessproject zijn we genomineerd - samen met zes andere projecten - voor de publieksprijs. KWF heeft het project zelfs erkend."

Live op RTV Oost

De Samenloop voor Hoop in Tubbergen hoor je zaterdag 21 september vanaf 16.00 uur tot 23.00 uur op Radio Oost. Op social media, TV Oost en online volg je bijzondere momenten en verhalen.



Op zondagochtend zijn we vanaf tien uur in Tubbergen met Radio Oost. Van twaalf tot vijf uur 's middags kun je op TV Oost en rtvoost.nl live meekijken met de lopers. Om zes uur in de avond eindigen alle uitzendingen.