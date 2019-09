Herman Finkers trekt volle kerken met Missa in Mysterium

"Missa in Mysterium betekent letterlijk mis gericht op het mysterie", vertelt Finkers. De mis is in het Latijn en de muziek is gregoriaans. De bezoekers worden uitgenodigd om zoveel mogelijk delen van de mis mee te zingen. En dat bleek een succes.

Tijdens de eerste Missa in Mysterium in de Plechelmusbasiliek in Oldenzaal zat de kerk direct bomvol. Finkers was bang dat de bezoekers cabaret verwachtten, maar niets bleek minder waar. "Na afloop waren de reacties juist heel positief", zegt hij. Finkers neemt tijdens de mis de rol van verteller op zich.

Wishful Singing

De samenwerking tussen Finkers en Wishful Singing ontstond door een brief, geschreven door Anne-Christine Wemekamp. "Ik vertelde daarin wie we waren en dat ik wist dat hij ook van gregoriaanse muziek hield."

"Kort daarna hoorde hij ons op NPO Radio 4 en dacht 'even luisteren wie dat zijn en uit welk land ze komen'. Vervolgens ging hij achter zijn bureau zitten om zijn achterstallige post te openen en de allereerste brief die hij opende was die van mij", vertelt Wemekamp.

Bomvolle kerken

Inmiddels hebben er al vijf missa's plaatsgevonden en staan er eind oktober nog twee op de planning. Op 26 oktober in de Sint Jozefkerk in Achterveld en 27 oktober in het Dominicanenklooster in Zwolle. Voor beide missa's zijn geen plaatsen meer beschikbaar.

Meer weten over Missa in Mysterium?