Ongeneeslijk zieke Suzan wil met Samenloop voor Hoop geld voor anderen inzamelen

Suzan komt uit Langeveen en is ongeneeslijk ziek. In 2005 kreeg ze de diagnose borstkanker. De operatie ging goed en ze zou volledig 'schoon' zijn. Toch kreeg ze zo'n twaalf jaar later last van haar heup, waar ineens uitzaaiingen bleken te zitten.

Shock

"Ik kreeg last van mijn heup en het voelde niet goed. Ik ging naar de huisarts om het te laten controleren, nietsvermoedend. Ineens stond de arts 's middags voor de deur. Ik had weer kanker", zegt Suzan. "Ik had uitzaaiingen in de botten. Dat was wel even een hele heftige periode. Het is net of de grond dan onder je voeten wegzakt."

Gelukkig wist Suzan de draad snel weer op te pakken. "Ik dacht, we gaan er weer voor. Toch was het moeilijk, want in de periode dat ik het slechte nieuws kreeg, zat mijn dochter vlak voor de examens. Ik heb het dus bewust een tijdje stil gehouden."

Chemo

Vervolgens moest Suzan een traject in met hormoonkuren. Na een jaar volgde wederom slecht nieuws: "Ze had uitzaaiingen in de lever en er moest gestart worden met chemokuren. Ze proberen de kanker zoveel mogelijk tegen te werken, maar het is niet meer te genezen."

Aankomend weekend is Suzan eregast tijdens de Samenloop voor Hoop. Ze heeft een mooi doel voor ogen. "Ik hoop zoveel mogelijk geld in te zamelen voor andere kankerpatiënten. Ik hoop dat de techniek erdoor vooruit gaat en de anderen er baat bij hebben."

Live op RTV Oost

De Samenloop voor Hoop in Tubbergen hoor je zaterdag 21 september vanaf 16.00 uur tot 23.00 uur op Radio Oost. Op TV Oost en de social mediakanalen kun je ’s middags meekijken en online volg je de Samenloop voor Hoop 24 uur lang non-stop, dus ook ’s nachts hoef je niets te missen.



Op zondagochtend vanaf 10.00 uur zijn we er weer met Radio Oost en vanaf 12.00 uur kun je weer meekijken op TV Oost tot 17.00 uur. Om 18.00 uur eindigen alle uitzendingen.