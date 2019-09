Museum Nieuwleusen verkoopt dubbele items: "Wat moeten we met twintig strijkijzers"

Museum Palthehof in Nieuwleusen gaat dubbele items uit de collectie verkopen. De collectie is opgebouwd uit schenkingen van leden en buurtbewoners. "We hebben in de loop van de jaren heel veel schenkingen gekregen. Aan drie strijkijzers hebben we in het museum wel genoeg", vertelt Gees Bartels van het museum als voorbeeld. "Wat moeten we met die andere tien of twintig?", vraagt ze zich af.