Reacties op troonrede: te algemeen en wat gaat er gebeuren met de N35?

Dit artikel wordt in de loop van de dag bijgewerkt

SP-Kamerlid Frank Futselaar uit Zwolle had te weinig gehoord waar hij echt iets mee kan, toch veerde het Kamerlid nog wel enkele keren op. Onder meer bij de aankondiging van de regering dat gemeenten hulp krijgen om de problemen in de jeugdzorg op te lossen. Hulp die hard nodig is, zegt Futselaar. "Kijk naar een gemeente als Enschede, waar enorm bezuinigd moet worden."

Twijfels zijn er echter ook bij Futselaar. "Ik hoop dat de regering echt over de brug komt en dat het niet alleen bij mooie woorden blijft."

Stikstof

Ook de stikstofcrisis werd genoemd, maar waar Futselaar had gehoopt op meer duidelijkheid over een goede oplossing voor de problemen, is er eigenlijk niks veranderd. "De regering kondigde aan dat er een plan moet komen, maar dat weten we nu al een half jaar. Welk plan komt er dan?" Futselaar had op meer gehoopt. "Dit is allemaal veel te algemeen."

CDA-Kamerlid Hilde Palland toonde zich vandaag een ware ambassadeur van haar woonplaats Kampen door in haar hoed en jurk de Kamper Kogge terug te laten komen. Ze was daarmee vandaag een opvallende verschijning in de Ridderzaal. Kampen, de stad die het hoofd moet bieden aan een miljoenentekort onder meer door de hoge kosten die bijvoorbeeld jeugdzorg met zich meebrengt.

Grote opgaven

"Het is niet alleen maar een probleem van geld", zegt Palland daarover. "We moeten kijken hoe we dat kunnen oplossen en hoe kunnen we met extra geld de grootste nood eerst ledigen." Volgens Palland is uit de troonrede duidelijk geworden dat er grote opgaven op het bord van de Kamer en het kabinet liggen.

"Bijvoorbeeld de woningmarkt. Veel starters hebben moeite om een huis te krijgen.." Het kabinet komt met een regeling om die mensen te helpen. "Daar moet echt iets voor gebeuren, maar ik was ook blij dat genoemd werd dat mensen die in knel komen door de bureaucratie van de overheid. Dat moeten we echt gaan aanpakken."

PVV-Kamerlid Roy van Aalst uit Hengelo vond het erg jammer dat hij in de troonrede niks heeft gehoord over de plannen die de regering heeft met de N35, een weg die de provincie Overijssel graag verbreed ziet worden. Maar aangezien het een rijksweg is, gaat de provincie er niet over en moet er dus gekeken worden naar het kabinet.

"Ik hou mijn hart vast of er extra geld komt voor infrastructuur. Het is essentieel dat we die N35 aanpakken", vertelt Van Aalst die de begroting er op na gaat pluizen om te kijken wat er nou precies in staat over de plannen die de regering heeft met wegen in Overijssel. Want Van Aalst ziet ook graag dat de N36 wordt aangepakt.

Uitdaging

Commissaris van de Koning Heidema hoorde een 'mooi en ambitieus verhaal'. Heidema is blij dat het kabinet gaat investeren in de economie, al kan hij niet zeggen of dat geld in Overijssel terecht zal komen. "Dat is de uitdaging", aldus Heidema die wel benadrukte dat de huidige regering al heeft aangetoond oog voor de regio te hebben.

"Als provincie Overijssel trekken wij daar hard aan, samen met de gemeenten en ook de Kamer staat naast ons als het gaat om de N35."

Tevreden Rick Brink

Minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink uit Hardenberg is blij met het voornemen van het kabinet om meer mensen met een beperking aan een baan te helpen, zei hij na afloop van de troonrede van de Koning tijdens Prinsjesdag.

Brink, die onlangs nog pleitte voor onder meer extra stageplekken voor mensen met een beperking, kwam na het aanhoren van de troonrede tevreden naar buiten. "Ook het land van meedoen hé. Ik ben blij dat ik verschillende aanknopingspunten heb gehoord."

Kortere reistijden

Roger van Boxtel, president-directeur van de NS, is blij met de aankondiging van een investeringsfonds. "We willen het kabinet daarbij aanmoedigen om keuzes te maken die tot een verbetering voor de Nederlandse reiziger leiden, waarbij we over de grenzen van auto, fiets en trein heen moeten kijken."

Hij denkt aan de verkorting van reistijden naar steden als Groningen, Maastricht en Enschede en meer sporen tussen de grote steden.

Plattelandsgemeenten

De P10, een samenwerking van plattelandsgemeenten waaronder Twenterand en Hof van Twente, vraagt aandacht voor de financiële positie van de grote plattelandsgemeenten. Tekorten op bijvoorbeeld jeugdzorg leiden tot een verslechtering van de leefbaarheid van het platteland.



'Zaken als het sluiten van voorzieningen en het beperken van het onderhoud van de openbare ruimte liggen immers op het bordje van de lokale politiek. Maatregelen die extra hard aankomen, omdat in kleine dorpskernen het voorzieningenniveau al ernstig verslechterd is. Voor de komende jaren is het de grote vraag hoe we de dorpen leefbaar houden. Bereikbare voorzieningen zijn hiervoor broodnodig.'