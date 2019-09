Werkstraffen voor geweld bij inval supportershome FC Twente

De twee Enschedeërs waren de laatste twee verdachten die werden opgepakt en vervolgd na de heftige rellen bij de inval in het home. Vorig jaar veroordeelde de rechter acht andere supporters ook tot werkstraffen en een celstraf.

Inval tijdens wedstrijd

De rellen ontstonden tijdens de wedstrijd tegen PSV (2-2). De gecoördineerde inval van politie, die op was naar drugs, was bewust gepland tijdens de wedstrijd, zodat er niet teveel mensen in het home van Vak P zouden zijn. De zaak liep uit de hand toen er per ongeluk werd omgeroepen dat het hele stadion ontruimd moest worden. In de ontstane verwarring probeerden supporters hun home terug te veroveren.

Politiemensen in het home voelden zich zo in het nauw gebracht door het geweld dat er met 'beanbags' werd geschoten op de rolluiken. De Mobiele Eenheid moest zich binnen en buiten het stadion verweren. Fans sloegen met riemen op hen in en allerlei objecten werden in hun richting gegooid.