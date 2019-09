Inbraak in vijf BMW's in Oldenzaal: "Die spullen zijn al lang in het Oostblok"

Snoeren zijn doorgeknipt en navigatie is verdwenen (Foto: RTV Oost / Jaap Even)

"Die spullen zijn al lang in het Oostblok, er is vast weer een bende actief." Dat is de stellige overtuiging van Matthijs Zuidhof van BMW-garage Benerink in Oldenzaal.

In de Oldenzaalse wijk Graven Es werd gisteren in ten minste vijf BMW's ingebroken. De dieven hadden het voorzien op stuurwielen, airbags en navigatieapparatuur.

Makkelijk te verkopen

Volgens Zuidhof zijn de gestolen auto-onderdelen relatief gangbaar en daarom ook makkelijker te verkopen. "Dat scheelt natuurlijk enorm in prijs. En ik ga ervan uit dat er op bestelling wordt gestolen. Dat hoor je wel vaker."

Bij de auto waar Zuidhof bij staat is rechts achter een ruitje ingetikt. Vervolgens is het middenconsole opengemaakt en zijn alle snoeren losgeknipt. "Het stuur zit er hier nog in. Waarschijnlijk omdat het al wat versleten is, waardoor het niet te verkopen is."

Zorgen maken

Hij kan zich voorstellen dat BMW-bezitters in Oldenzaal zich wat zorgen maken. "Je kunt je auto het beste in de buurt van een lamp parkeren, die automatisch aanschiet als iemand nadert. Of een camerasysteem gebruiken. Dat scheelt ook nog wel eens."