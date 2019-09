Expeditie Oost: Nijverdaller Marco Kleinlangevelsloo weer even helemaal terug in 'zijn' Nijverdal

"Inmiddels leef ik samen met mijn partner en vier kinderen in Nieuw Zeeland. Onze vakantie in Overijssel is voor elk van ons genieten, met volle teugen! Terugkomen, om in Nederland te wonen? Neh, dat zit er niet meer in", aldus een enthousiaste Marco Kleinlangevelsloo.

De City Run Nijverdal

Team Expeditie Oost werd getipt door de organisatie van de City Run Nijverdal. "Deelnemers uit Nieuw Zeeland, die stonden nog niet eerder op onze startlijst. Gaaf toch, dat dit gezin weer even helemaal meedoet met de evenementen die in hun 'oude' dorp worden georganiseerd", aldus een enthousiaste Ewald Aaltink, organisator van het loopevenement dat komende zondag in Nijverdal wordt gehouden.

Het gezin Kleinlangevelsloo bezoekt Overijssel (Foto: Esther Rikken)