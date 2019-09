Kampen moet acht miljoen euro bezuinigen: "Iedereen in de stad gaat het merken"

Wethouder Irma van der Sloot heeft haar vakantie er voor moeten opgeven, maar het is haar gelukt om een begrotingsvoorstel te maken. Al was het geen vrolijke klus. "Kampen heeft nog nooit zo veel moeten bezuinigen", legt ze uit. "Iedereen gaat er dan ook wat van merken, dat is niet te voorkomen."

Parkeren

Zo gaat bijvoorbeeld de ozb (onroerendezaakbelasting) omhoog. Dat betekent dat een inwoner bij een woning van ongeveer twee ton een paar tientjes per jaar extra moet betalen. Maar ook worden de parkeervergunningen in de binnenstad duurder en gaan mensen meer betalen voor parkeren.

De rek is er uit

De grootste klappen vallen binnen het sociale domein, zoals de zorg. "Bij de decentralisatie van de zorg hebben we al veel geld bij moeten leggen. Dat heeft er ingehakt en nu is de rek er wel uit."

Veel gemeentes in Nederland kampen met dezelfde problemen. De afgelopen jaren hebben ze veel taken van het Rijk overgenomen, zoals de (jeugd)zorg en sociale taken. Maar de subsidie vanuit de landelijke overheid ging niet omhoog. En de gevolgen daarvan dienen zich nu aan.



Al benadrukt Van der Sloot dat de kwaliteit van de zorg er niet onder zal lijden: "Iedereen krijgt de zorg en de uitkering waar hij of zij recht op heeft." Er zal vooral gekeken worden naar de administratieve afhandelingen van zorgcontracten en zorgaanbieders.

Irma van der Sloot (Foto: RTV Oost)

Verlies van banen

Ook het eigen ambtenarenapparaat wordt niet gespaard. "Dat betekent dat er ook banen verdwijnen. Ten eerste bij onze eigen organisatie. Maar om hoeveel banen het gaat, is nog niet te zeggen. We gaan eerst kijken hoe we het allemaal precies gaan uitvoeren. Dan gaan we er uiteindelijk pas volgend jaar en de jaren daarop mee aan de slag", vertelt Van der Sloot.

Overigens is het voorstel nog niet sluitend, de gemeenteraad zal zich nog over de voorstellen gaan buigen.