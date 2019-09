Verbouwing stadhuis Hengelo ruim miljoen euro duurder dan begroot

De verbouwing van het stadhuis in het centrum van Hengelo valt duurder uit dan verwacht. De renovatie zou eigenlijk negen miljoen kosten, maar uit berekeningen van de gemeente blijkt dat het ruim een miljoen euro duurder is geworden.

Volgens de gemeente heeft dat te maken met de asbestsanering in het stadhuis. "In het stadhuis is veel meer asbest aangetroffen dan verwacht. Veel asbest werd echter pas zichtbaar nadat het pand was gestript. Omdat het pand een Rijksmonument is, lopen de kosten van asbestsanering snel op", schrijft de gemeente in een verklaring.

Ook zijn er extra kosten gemaakt voor de toegangsbeveiliging, zijn de kosten in de bouw gestegen en liep de bouwtijd met acht maanden uit. In 2016 werd begonnen met de verbouwing. Omdat de verbouwing is vertraagd, is de gemeente nog in onderhandeling met de aannemers over de afhandeling van deze extra kosten.

In mei 2018 werd de gemeenteraad al geïnformeerd dat de renovatie duurder zou uitvallen. Op 25 september praat de raad over de extra kosten. Volgens de laatste berekeningen van de gemeente kost de verbouwing van het stadhuis 1,2 miljoen extra. Begin 2020 wordt het precieze bedrag bekend.

Stadskantoor

Naast de verbouwing van het stadhuis, krijgt de gemeente ook een nieuw stadskantoor. De nieuwbouw daarvan kost 24 miljoen euro. Volgens de gemeente kan het stadskantoor wel binnen het budget gebouwd worden.

Begin volgend jaar wordt het pand in gebruik genomen. "Tussen de bouwvak en begin november testen we de diverse installaties. Daarna is het tijd om het meubilair te verhuizen en computerverbindingen aan te leggen. Pas als alles klaar is gaan de deuren open", vertelde de projectleider in juli.