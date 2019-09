Brood en spelen voor Balkbrug: is dit kado van kliniek Veldzicht een charmeoffensief?

De échte aanleiding voor het ontbijt en de kermis, is het 125-jarig jubileum van Veldzicht in Balkbrug, zegt de directeur. Een mooie gelegenheid om iets aan Balkbrug te geven en het gesprek aan te gaan. Vandaag krijgen bewoners van appartementencomplex Malkander een versnapering.

Lekker ontbijten op kosten van Veldzicht (Foto: RTV Oost)

Die tafelgesprekken gaan, zoals verwacht, bijna alleen over de komst van twintig ongedocumenteerde vluchtelingen met psychiatrische problemen. Eerder uitten verschillende raadsleden, bewoners en ondernemers ook hun zorgen over de beoogde nieuwe bewoners.

'Pittige avond'

Dat was bij een informatiebijeenkomst afgelopen zomer, waar zo'n tweehonderd man op afkwam. De emoties liepen hoog op, zag ook Hans-Reinder Menkveld, destijds plaatsvervangend directeur van Veldzicht. "Het was een pittige avond, mensen voelen zich onveilig en hebben nu ook soms overlast van patiënten."





En die zorgen neemt Veldzicht serieus, zegt de huidige directeur Rob van der Plank. "Maar we mogen ook trots zijn dat wij deze mensen zorg kunnen bieden, zorg die ze elders niet kunnen krijgen."

Locatie voor opvang

Veldzicht is op dit moment druk bezig met het vinden van een locatie voor de nieuwe patiënten. "Samen met de bevolking en gemeente", zegt Van der Plank.

Charmeoffensief of niet, de instelling heeft met het ontbijt de dialoog aangezwengeld. Of de meningen van de circa dertig bezoekers zijn veranderd, is onduidelijk. De broodjes vielen in ieder geval in de smaak.

Morgen mag de directie van Veldzicht opnieuw de wekker zetten, want ook bewoners Van Hemertstede krijgen een ontbijtje. Vrijdag is een kermis, waar het hele dorp welkom is.