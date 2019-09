Forse kritiek Joop van Ommen op daklozenopvang de Herberg in Zwolle

In de media leest en hoort Van Ommen dat het aantal dak- en thuislozen de afgelopen tien jaar is verdubbeld. Ook in Zwolle ziet hij dat er weer mensen in bushokjes liggen te slapen. Het doet hem pijn, want dak- en thuislozen hoeven in Zwolle helemaal niet op straat te slapen. "Daar is juist de Herberg voor bedoeld. De rode draad is altijd geweest: 'Niemand op straat'", zegt hij.

Met de winter in aantocht houdt Van Ommen zijn kiezen niet op elkaar. In de Herbergkrant schrijft hij een felle column over de keuzes die momenteel worden gemaakt bij de Herberg. "Ik dacht na dertig jaar dat mijn inzet wel iets in de stad en de regio zou hebben voortgebracht. Maar mijn partners en strijders zitten niet meer aan het stuur. Een nieuwe lichting mensen met een eigen visie en de instanties die ik altijd zo verfoeid heb, maken de dienst uit. Zij zijn naar mijn idee vooral bezig met het binnenhalen van subsidie en om veel personeel uit de ruif te laten meeprofiteren. De doelgroep ligt op straat, omdat ze er niet mee om kunnen gaan."

Bij de Herberg wil tot nu toe niemand reageren op de kritiek van Joop van Ommen.

Lees hieronder de volledige tekst van de laatste column van Joop van Ommen in de Herbergkrant:

Dakloosheid!

"De vakantie is nog niet voorbij en mijn telefoon staat al weer roodgloeiend. De lokale en landelijke kranten puilen uit met berichten over verdubbeling van dakloosheid onder jongeren en ouderen. Er is voor vele mensen geen dak boven het hoofd meer te verkrijgen. Woningen zijn te duur of je komt niet in aanmerking voor een hypotheek. De woningcorporaties hebben miljarden in kas maar durven door de 'lange arm' uit Den Haag geen euro meer uit te geven, omdat men bang is om op de vingers getikt te worden. De economie viert hoogtij, meer er is bijna geen aannemer meer te vinden en de prijzen van bouwmaterialen stijgen de pan uit. Er is woningnood en hier worden ook de meest kwetsbare mensen en jongeren wederom de dupe van.

Ik krijg verschillende telefoontjes van bekenden en ook onbekenden, en ik vraag me dan af hoe kom je aan mijn nummer? Ik dacht lekker van met pensioen te kunnen gaan en te genieten van mijn vrije tijd. Jarenlang heb ik met ingezet voor vooral 'de schapen met drie poten' en had gedacht met de komst van de Herberg, zo'n tien jaar geleden, de kers op de taart te hebben. Helaas is de werkelijkheid anders en zie ik dat mijn 'erfenis' wordt verkwanseld door de geiten wollen sokken organisaties, met een 9 tot 5 uur mentaliteit.

Als ik kijk naar onze Herberg dan schieten mij de tranen in de ogen. Ooit was de Herberg voorbestemd voor dak- en thuislozen met een voorportaal voor tijdelijk en ook langer opvang en op de bovenverdieping ruimte voor gezinnen en stellen die op straat kwamen en geen uitzicht op huisvesting hadden. Nu is het verworden tot een soort van vijf sterrenhotel voor eenlingen in eigen kamers met veel ruimte. Op de benedenverdieping worden de mensen bij elkaar opgehokt en is de ruimte benauwd. Waarom niet een goede plek en de ruimte effectief benutten voor die mensen waar de Herberg voor is bestemd? Waarom mensen schorsen en buiten zetten die zich niet altijd gedragen? Uitsluiten is natuurlijk het makkelijkste wat er is, want dan ben je er vanaf als organisatie, maar realiseer je wel dat je anderen met de ellende opzadelt. Door deze schorsingen liggen de stakkers in de bushokjes, fietsenstallingen en tuinhuisjes. Ook heb je de rakkers die plegen een delict en worden vervolgens een nachtje vastgezet en krijgen in de ochtend een ontbijt. Deze mensen interesseert het niet hoe lang hun strafblad is of wordt. Het gaat om onderdak, eten en drinken. Op deze manier zadelen onze hulpverleners de maatschappij, door deze tactiek, met miljoenen euro's ellende op door inzet van politie, justitie en de bajes op de koop toe.