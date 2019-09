Broer Rasta houdt woord en betaalt gedupeerde donatie-site uit

Een dag na de geslaagde operatie in Zwitserland, hoorde Roy Scholten uit Nijverdal opnieuw goed nieuws. Robert-Jan Mastenbroek alias Broer Rasta, eigenaar van de omstreden crowdfundsite Dream or Donate, heeft hem uitbetaald. De site ging vorige maand plotseling offline, waarmee duizenden euro's 'verdwenen'.

20.850,75 euro is er op Scholtens bankrekening bijgeschreven. Afzender Broer Rasta. In een Whatsapp-bericht maakt Scholten dit wereldkundig: "Beste mensen. Ik wil via deze weg laten weten dat Broer mij heeft uitbetaald. Dus de betaling is serieus begonnen."

Vertrouwen in Broer Rasta

Met de overboeking krijgt Scholten zijn gelijk. Hij twijfelde namelijk geen moment aan Broer Rasta's oprechtheid, die bij herhaling bleef beweren dat zijn site was gehackt, maar dat iedereen het geld zou krijgen. Ook nadat Broer Rasta - vanwege vermeende bedreigingen en de jacht die de media op hem zou maken - was ondergedoken, bleef Roy geloven in een goede afloop.

De aan een rolstoel gekluisterde Nijverdaller stelde Broer Rasta vorige week wél een ultimatum van twee weken. Als hij na het verstrijken van die termijn nog geen geld zou hebben, dan zou hij een advocaat inschakelen. Eigenlijk ging Scholten er toen al vanuit dat dit ultimatum helemaal niet nodig was. Het bedrag dat nu op zijn bankrekening staat, is daar het bewijs van.

Pacemaker

Dat hij het geld nu heeft, komt zijn herstelproces waarschijnlijk ten goede. Zondag vertrok Scholten naar Zwitserland, waar hij maandag werd geopereerd. Hij onderging een zogeheten LION-operatie. Tijdens de operatie is er een pacemaker in Roy zijn buik geplaatst. Hier zitten draadjes aan die continu stroom afgeven aan zijn zenuwen. Daardoor ontstaan prikkels in zijn benen waardoor er weer spiermassa ontwikkeld wordt en hij een normale doorbloeding krijgt.

Scholten doorstond de ingreep goed, laat hij weten vanuit het ziekenhuis. Daags na de operatie had hij wat pijn in zijn buik. Vanavond of vannacht verwacht hij weer thuis te zijn. "Dan moet ik drie weken rust houden om de wonden te laten genezen." Daarna breekt een jarenlange periode van revalidatie aan, waarin hij gaat leren om weer op zijn benen te staan en met krukken stukken te kunnen lopen.