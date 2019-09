Verzet tegen verleggen bushalte Stadshagen in Zwolle: "We raken helemaal geïsoleerd"

Corrie Kranenburg is er gepikeerd over. "Ik spreek mensen in het complex die er depressief van worden. Je kan niet meer zomaar even naar Zwolle om een kopje koffie te drinken. De wandeling is een te grote belasting."

Protest

Doordat de wijk steeds meer uitbreidt, werden de buslijnen afgelopen februari verlegd. Maar er komen niet meer bussen bij. Daardoor zijn de bewoners van de wijk genoodzaakt verder te lopen. En dus protesteren ze, waarbij ze bijval krijgen van de SP.

"We willen uiteraard de halte weer terug", legt Robert Bos uit. "Maar we willen ook betere busverbindingen. Want dat bewoners anderhalf uur onderweg zijn vanaf het winkelcentrum, is natuurlijk te gek voor woorden."

Corrie Kranenburg (Foto: RTV Oost)

Problemen

Het probleem is volgens hem dat de provincie al jarenlang geen extra geld wil uitgeven aan openbaar vervoer. "Dat is gek, want er komen steeds meer inwoners in de wijk. Dat uit zich in deze problemen."

En dus hopen ze op meer steun vanuit de provincie. Maar tot die tijd blijft Corrie strijdvaardig. "Geef ons onze bus terug, zodat we zelfstandig naar de stad kunnen."