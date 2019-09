Heeft Enschede straks nog wel een zwembad?

Het Aquadrome wordt op korte termijn gesloopt, zwembad het Slagman stamt uit 1976 en is niet meer te renoveren en de gemeente heeft eigenlijk geen dubbeltje over. Vandaar dat zwemverenigingen in Enschede zich zorgen maken. Gisteravond werden ze bijgepraat over wat er nog wél mogelijk is. Wethouder Niels van den Berg benadrukt: zwemmen blijft, maar het wordt wel minder.

En dat komt omdat er flink bezuinigd moet worden op de originele plannen. Was er eerst nog 1,4 miljoen euro beschikbaar voor zwemmen in Enschede, nu is dat 700.000 euro. En daarvoor moet er een nieuw zwembad komen en zolang dat nog niet af is, moet zwembad het Slagman in de benen worden gehouden.

Gedateerd

Herbert Wormeester van de EZC, de Enschedese Zwemcombinatie, leidt me rond in het Slagman. Het is een locatie met prachtig uitzicht op golfbaan Wilhelmina, in Enschede Noord.

De inrichting van het zwembad is gedateerd, maar toch moeten de clubs het er nog een paar jaar mee doen. "Dit kan zo echt niet meer. Het voldoet niet meer aan wedstrijdeisen en daarbij betalen we echt de hoofdprijs voor het huren van het bad, vele malen meer dan in andere gemeenten."





Hoeveel huur betaal je?

Een kleine vergelijking met de kosten bij de buren, het Twentebad in Hengelo, bewijst de woorden van Wormmeester. Het Slagman is een bad van 25 meter en vijf banen breed, kosten voor de vereniging: 105 euro. Een vergelijkbaar bad huren (iets groter zelfs) bij het Twentebad, kost tachtig euro.



Ook de slechte communicatie over de plannen het afgelopen jaar vindt Wormmeester maar niets. "Dan hoorden leden soms via via wat, maar eigenlijk heb ik sinds afgelopen mei officieel niets gehoord."

Niels van den Berg snapt de zorgen bij de zwemvereniging en vindt ook dat er beter gecommuniceerd had moeten worden: "Maar daar kan ik nu niets meer aan doen. Ik kan alleen maar zeggen dat ze zoveel mogelijk moeten worden meegenomen met de ontwikkelingen van de plannen voor het nieuwe zwembad."

Geen recreatie meer

Dat zwembad wordt ingericht voor zwemlessen en wedstrijdzwemmen, recreatie is straks niet meer mogelijk in Enschede. "Daarvoor moeten mensen echt naar andere plekken toe. Financieel is daar echt geen ruimte meer voor."

In het Slagman wordt zwemtraining gegeven aan een groep waterpoloërs. En juist om die groep maakt Wormmeester zich zorgen. "Of er straks nog wel kan worden gewaterpolood in Enschede vraag ik me echt af? En gaat dat ene zwembad genoeg ruimte bieden aan al onze trainingen? Ik betwijfel het." De gemeenteraad gaat binnenkort nog praten over de plannen.