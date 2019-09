Wethouder Kampman: "Signalen over fraude bij bewindvoerders beter oppakken"

Kwetsbare burgers die door toedoen van bewindvoerders in nóg grotere financiële problemen komen. In Almelo, Hengelo en Enschede zijn ze het zat. De gemeenten komen met maatregelen om de kwaliteit te verbeteren en foute bewindvoerders te weren. De aanpak moet een eind maken aan de problemen die veroorzaakt worden door bewindvoerders als Belana Bewind & Inkomensbeheer en AproPlus, die honderden mensen dupeerden.

Vaak weten cliënten niet eens waar ze recht op hebben, aldus de Enschedese wethouder Arjan Kampman. "We praten over een groep kwetsbare mensen, die misschien niet altijd weten wat ze kunnen krijgen."

Als voorbeeld vertelt de wethouder het verhaal van een cliënt die heel tevreden was over zijn bewindvoerder. Vijf jaar lang kreeg hij wekelijks zijn zestig euro, af en toe zelfs iets extra. "Maar zijn schuld was in die periode alleen maar groter geworden." Betere voorlichting moet voorvallen als dit voorkomen.

Een bewindvoerder wordt aangesteld bij mensen die hun financiële zaken niet goed kunnen regelen. Het aantal mensen dat onder bewind staat, is de afgelopen jaren fors gestegen. Dat heeft meerderen oorzaken: méér mensen komen er voor in aanmerking, de economische crisis laat nog steeds zijn sporen na en de toename van het aantal dementerende ouderen.

Bewindvoering in eigen beheer

Samen met de gemeenten Hengelo en Almelo onderzocht Enschede de mogelijkheid om bewindvoering in eigen beheer uit te voeren. Uit het onderzoek blijkt dat dit niet mogelijk is. "Dat wordt een juridisch circus", zegt wethouder Kampman. "We hebben gekeken naar de situatie in Groningen, waar een deel in eigen beheer gedaan wordt. Dat kon toen nog, maar als wij dat nu doen krijgen we vanuit de bewindvoerders een claim voor derving van inkomsten."

SP-raadslid Annelies Futselaar was een van de Enschedese raadsleden die om dat onderzoek had gevraagd. Ze vindt het jammer dat het niet in eigen beheer kan, maar heeft daar wel begrip voor. Wat haar stoort is dat de onderzoekers er te makkelijk vanuit gaan dat louche bewindvoerders maar weinig voorkomen. "In de brief van de gemeente hebben ze het over 'incidenten', als het gaat om Belana en AproPlus. Daar heb ik mijn twijfels over."

Plan van aanpak

Toen duidelijk werd dat gemeenten niet zonder externe bewindvoerdersbureaus kunnen, besloten Enschede, Hengelo en Almelo samen te werken, aldus de wethouder. "Gelukkig werd er door de Centrale Raad voor Beroep (CRvB) uitspraak gedaan dat wij van bewindvoerders uitgebreide informatie mogen vragen. Bijvoorbeeld om een plan, hoe ze de cliënt het komende jaar gaan helpen. Zo kunnen we kijken of de bewindvoerders er geen potje van maken."

Er zijn in Twente bureaus actief uit Den Helder en Zeeland wethouder Arjan Kampman

Ook wordt er beter gelet op signalen uit het veld, aldus de wethouder. "Als het nodig is zetten we rechercheurs in van de Sociale Recherche Twente."

Verder gaan Enschede, Hengelo en Almelo in gesprek met de branchevereniging van bewindvoerders. "Het liefst zou ik in Twente een groep van twintig betrouwbare bewindvoeringsbureaus hebben. Want nu zijn er hier bureaus actief uit Den Helder of Zeeland. Hoe kun je op zo'n afstand goed controleren? Ik vraag me dan af hoe goed dat is."