Slachtoffer brandstichting Haaksbergen: "Ik lig 's nachts nog vaak te piekeren"

Van Hattem woont aan de Eibergsestraat, waar donderdag 5 september rond middernacht brand uitbrak. "Ze hadden de container van iemand uit het straatje aan de overkant gepakt en die tegen mijn auto gezet. De container is vervolgens in brand gestoken."

Vijf autobranden

De brand bij Van Hattem bleek de vijfde autobrand binnen een uur in Haaksbergen. Even na elf uur die avond brak de eerste brand uit bij uitvaartcentrum Startman aan de Werfheegde. Ook daar werd een container gevuld met plastic tegen de auto gezet en in brand gestoken. Daarna heeft de nog onbekende brandstichter zich verplaatst naar de Pastoor Wienholtsstraat, waar drie auto's in vlammen opgingen.

Bij Hans van Hattem en zijn buren, die aan de Eibergsestraat wonen, zat de schrik er meteen goed in. "De auto stond onder een pergola. Als die iets verder naar voren had gestaan was de hele pergola in brand gevlogen en dan was het oudere huis van de buren, dat er tegenaan staat, ook in de fik gegaan. Het is buitengewoon risicovol wat ze hier gedaan hebben", zegt Van Hattem.

De locaties van de vijf branden in Haaksbergen (Foto: RTV Oost)

Het kost alle slachtoffers al met al veel geld. Bij Van Hattem is de auto total loss verklaard, hij moest zijn gevel en oprit professioneel laten reinigen en gesprongen ruiten in zijn huis laten vervangen. "We mogen van geluk spreken dat de brandweer er snel bij was en er verder niets is gebeurd", aldus Van Hattem.

"De politie ziet geen aanwijzing dat de brandstichter het op bepaalde auto's of personen had voorzien", zegt politiewoordvoerder Chantal Westerhoff. "We hebben vorige week een passantenonderzoek gehouden in de buurt, maar dat heeft nog niet de gouden tip opgeleverd. Wij hopen dat iemand die avond iets heeft gezien. Bijvoorbeeld mensen die tussen 11 en 12 uur 's avonds de hond uitlieten. Heb je toen verdachte personen of voertuigen gezien? Laat het ons dan meteen weten."

