Daad van verzet van Zwolse rapper Sticks: zijn muziek alléén in De Fundatie

Sticks (1982), is begiftigd met een niet aflatende stroom van woorden en zinnen die ‘uit hem’ moeten: “Ik weet, ik heb de visie van een adelaar. Nutteloos zolang ik naar mijn navel staar.”

De rapper van Opgezwolle wilde de onrust een plek geven. Niet alleen de onrust die bijvoorbeeld het hebben van jonge kinderen met zich meebrengt, maar ook de onrust in de wereld en de onrust die de continue stroom informatie van social media en internet oplevert.

STICKS' onrust in de Fundatie (Foto: Desiré van den Berg)

Belevenis

Zijn daad van verzet is die tegen de tradities van de muziekindustrie. Waar je – als je een nieuw album uitbrengt – dat om precies 00.00 uur op vrijdag online zet en je werk direct gratis beschikbaar is. “Terwijl ik als maker mijn leven, tijd, bloed, zweet en tranen in mijn teksten en muziek stop. De luisterervaring is vluchtig tegenwoordig.”



Het aanbod is enorm en Sticks wil dat nu eens doorbreken. Een muziekproject op een plek waar je kunst beleeft: het museum. En dus ook eenmalig, als een beeldende installatie, een belevenis.

Sticks x video-artist Ira (Foto: Desiré van den Berg)

Met Kubus en Red Bull

Sticks’ muziekproject Onrust is gemaakt samen met beatmaker Kubus (Bart van Werken), videokunstenaars en Red Bull. De avond voor de opening nodigde Sticks zijn eigen familie en vrienden uit. Spannender nog dan de opening zelf.



Sticks zei daarna: "We hebben onszelf echt opnieuw uitgevonden. Dit is een nieuwe start. Ik ben supertrots op wat we hebben gemaakt en eindelijk kunnen we het delen."

"Nieuwe bar voor HipHop"

Collega Typhoon vond het een ‘insane mooie en gekke, dope en indrukwekkende expo'. Dit is een nieuwe bar voor HipHop en de kunst.”



Rapmaat Rico zei: “Ik heb nog helemaal niks gezien of gehoord en ik kom hier voor eerst. Het is echt een soort van trip waar je in komt. Echt gruwelijk is het, maar ik moet het nog even goed op me laten inwerken. Maar het is crazy, crazy shit.”





Sticks x Kubus, tekst x beats (Foto: Desiré van den Berg)

LIVE aan het werk

ONRUST is een wereld van audiovisuele installaties, teksten, muziek en projecties verdeeld over zes verschillende ruimtes. Eén ruimte is ingericht als studio. Sticks en Kubus zullen iedere week het nummer “De zorgenmaker” uitbreiden met de door hem in die week verzamelde zorgen. Sticks: ‘Als ik er niet ben, kun je op een aantal koptelefoons de tussenstand horen. Aan het eind van het jaar zijn al mijn zorgen op één nummer geparkeerd’.

Te zien tot 5 januari 2020.

Vanaf zondag 22 september online te zien in OverUIT de Kunst