VIDEO: Man vaart met gestolen boot en een gestolen snorfiets erin over de IJssel bij Olst

De man die dacht ongezien met een gestolen boot en een gestolen snorfiets over de IJssel bij Olst te varen, zal balen dat er goede camera's hangen in de haven waar hij aanmeert. In de Kozakkenhaven in Veessen, aan de Gelderse kant van de IJssel, is de actie van de man haarscherp in beeld.

In de vroege ochtend van zaterdag 22 juni vaart de man de haven in. Dat doet hij met een bootje dat is gestolen in Olst. Blijkbaar heeft hij niet vaak een bootje met een buitenboordmotor bestuurd, want bij het aanmeren knalt hij meerdere keren tegen de steigers aan.

Tekst gaat verder onder de video

De man loopt vanaf de steigers op badslippers de Havenweg op en verdwijnt dan uit beeld. Maar niet voor lang. Want rond half acht die ochtend komt hij op een snorfiets bij de Kozakkenhaven aanrijden. De snorfiets, een Citta Gilera, is kort daarvoor uit een schuurtje in Veessen gestolen. De man loopt ermee naar het bootje waarmee hij een half uur eerder kwam.

Ook bij het wegvaren is te zien dat de man moeite heeft om het bootje onder controle te houden. Hij zwabbert van links naar rechts over het water. Uiteindelijk vaart hij de IJssel op, in de richting van Olst.

Tips?

De politie is op zoek naar de man. Weet je wie dit is?

- Bel de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur de politie Olst/Wijhe een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier

- Liever anoniem reageren? Bel 0800 - 7000