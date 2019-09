Hoogbejaarde inwoners nog altijd doodsbang na inbraak in Oldenzaal

Hoogbejaarde bewoners van woning in Oldenzaal staan oog in oog met inbrekers (Foto: RTV Oost / Onder de Loep)

Bij het hoogbejaarde echtpaar van een huis aan de Ootmarsumsestraat in Oldenzaal zit de schrik er nog altijd goed in. Ze stonden op vrijdag 13 september oog in oog met inbrekers.

Het echtpaar schrikt even na vijf uur wakker. Een man schijnt met en zaklamp in het gezicht van de 92-jarige bewoner. Hij moet, samen met zijn 81-jarige vrouw, op het bed blijven zitten terwijl de inbreker samen met een andere man het huis doorzoekt. Ze spreken het echtpaar in gebrekkig Duits aan.

Gouden horloge en zegelring

De inbrekers vinden nauwelijks iets van waarde. "Ze wilden geld en sieraden, maar er was daar nauwelijks iets in huis", vertelt Tom Verdam van de politie. "De 92-jarige bewoner heeft een klein geldbedrag gegeven en de inbrekers hebben zelf een gouden horloge en een gouden zegelring van het nachtkastje gepakt."

De mannen zijn via de achterkant het huis uit gevlucht. Later bleek dat ze ook via de achterdeur binnen waren gekomen. Die deur was met grof geweld opengebroken.

"De impact op de bewoners is gigantisch", zegt Verdam. "De bewoners vertelden me dat er veertig jaar geleden ook een inbraak bij hun was geweest, maar toen waren ze niet thuis. Nu waren ze dat wel en de impact was zo groot, dat ze er niet van kunnen slapen. Ze zijn doodsbang. Toen ik in uniform bij de vrouw voor de deur stond, stonden de tranen alweer in haar ogen."

Signalementen

De politie hoopt dat iemand de inbrekers heeft gezien. De man die in de slaapkamer stond heeft een fors postuur, is ongeveer 1.80m lang en droeg donkere kleding. Hij had een capuchon over zijn hoofd en droeg een zwarte sjaal voor zijn gezicht.

De tweede inbreker droeg een grijze joggingbroek en was jonger en kleiner dan de eerste inbreker. De politie vermoedt dat de mannen de omgeving van tevoren hebben verkend. De politie is op zoek naar getuigen die de mannen op vrijdag 13 september, of in de dagen daarvoor in de buurt heeft gezien. Ook roept de politie mensen in de buurt met camera's op om te kijken of er op vrijdag 13 september tussen vijf en zes uur 's ochtends iets op de beelden te zien is.

Tips?

- Bel de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur de politie Oldenzaal een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier

- Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000