'Jonge leu, dure groond': Ootmarsums stel wil aandacht voor problemen starters op woningmarkt

Ook starters in Ootmarsum hebben het moeilijk op de woningmarkt. De 22-jarige Kylie wil samenwonen met haar vriend Ralph, maar de zoektocht leverde tot nu toe niks op. Om aandacht te generen voor het probleem startte het stel de Facebookgroep 'Jonge leu, dure groond'. In korte tijd heeft de groep al meer dan honderd leden.

De twee wonen noodgedwongen nog bij hun ouders. "Zowel koop- als huurwoningen zijn in Ootmarsum gewoon heel duur. Het wordt ons eigenlijk onmogelijk gemaakt", vertelt Kylie. "Voor starters is er niets."

Als Ralph naar zijn vriendin fietst, komt hij langs de nieuwbouwwoningen van Plan Brookhuis. Maar geen enkele woning zit in hun segment. "De woningen kosten hier allemaal meer dan driehonderdduizend euro. Dat valt gewoon niet in het budget van een gemiddelde starter."

Groot probleem

Met de Facebookgroep willen Kylie en Ralph laten zien dat het een groot probleem is. "En dat de gemeente ziet dat er jongeren zijn die in Ootmarsum willen blijven", vertelt Ralph. "We horen dan ook graag of er iets aan gedaan wordt of niet. Dan is er duidelijkheid."

Ralph heeft namelijk al een paar keer gehoord dat er in Ootmarsum starterswoningen zouden worden gebouwd of gerenoveerd. "Maar ons is eigenlijk nooit duidelijk geworden waarom dat niet is doorgegaan."

Grijs

Via een poll op de Facebookpagina is het stel erachter gekomen dat alle leden binnen vijf jaar zelfstandig in Ootmarsum zouden willen wonen.



"We kennen verhalen van vriendengroepen die door het gebrek aan betaalbare woningen allemaal uit de stad zijn verdwenen. Zo vergrijs je natuurlijk enorm als gemeente", vertelt Kylie.

Verwachtingen

Hoe lang de twee zelf kunnen wachten? "Het liefst niet te lang", zegt Kylie.



Maar haar vriend ziet het anders. "Het gaat er niet om of er volgend jaar een starterswoning voor ons is. Al duurt het vijf jaar en wonen wij al in Enschede, maar iemand moet dit oppakken. Het probleem bestaat al jaren, zo niet tientallen jaren."