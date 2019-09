Geen zorgen bij feestvierend sociaal werkbedrijf SWB in Hengelo

Het is 1969 als het sociale werkbedrijf SWB in Hengelo wordt opgericht, met als doel om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. Nu, vijftig jaar later, is dat nog steeds het belangrijkste doel en dat mag gevierd worden.

"We zijn natuurlijk trots op ons jubileum", vertelt directeur Robert Monninkhoff. Op de locatie aan de Asveldweg in Hengelo worden de laatste voorbereidingen getroffen voor het feest. "Het mooie is dat alle medewerkers hard hebben meegeholpen met het klaarmaken van de locatie. Het is dus met recht een feest van en voor alle medewerkers", aldus Monninkhoff.

Eén van de medewerkers die nog druk is met de aankleding van het feestterrein is Tori Qureishi. In 2009 had hij zijn eerste werkdag bij SWB. "Wij doen heel dankbaar werk. Mensontwikkeling staat hier centraal en daar ben ik trots op", vertelt Tori. Hij heeft dat zelf ook ondervonden. Toen hij uit Afghanistan in Nederland kwam wonen, heeft hij door zijn werk de taal geleerd. "En waarschijnlijk hebben ze mijn capaciteiten gezien en daarom ben ik van stagiaire doorgegroeid naar leidinggevende."

Verandering

Zoals in elk bedrijf is ook bij SWB in vijftig jaar veel veranderd. Monninkhoff: "We zijn veranderd van een sociale werkplaats naar een sociaal werk- en leerbedrijf en daarna doorgegroeid naar een maatschappelijke moderne onderneming. Maar ons belangrijkste doel is nog steeds mensen klaarstomen voor de arbeidsmarkt."

Soweco

In mei dit jaar werd bekend dat het einde oefening is voor het soortgelijke bedrijf Soweco uit Almelo. De gemeenten trokken de stekker eruit, omdat ze denken dat ze de sociale werkvoorzieningen zelf goedkoper en efficiënter kunnen organiseren. Voor SWB wellicht aanleiding voor zorgen, maar niks is minder waar. "De sector is in beweging en heeft het niet makkelijk, maar we zijn gelukkig financieel kerngezond. We hebben dan ook goed hoop dat we de komende jaren goed doorkomen. We zijn klaar voor de volgende vijftig jaar", straalt Monninkhoff.