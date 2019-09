Vechtdal Kliniek: "Niemand in de kou, we dragen alle tweehonderd cliënten over"

De Vechtdal kliniek in Hardenberg moet haar deuren sluiten. Daardoor moeten ruim tweehonderd cliënten worden overgedragen aan andere zorgverleners. In de kou komen ze volgens het bestuur niet te staan, de zorg gaat voorlopig door.

De psychiatrische kliniek is in gesprek met andere zorgverleners in de regio om alle cliënten onder te kunnen brengen. Dat gaat nog wel even duren en tot die tijd gaat De Vechtdal Kliniek door met behandelen. "We kunnen deze mensen niet zomaar in de kou laten staan", zegt directeur Ayhan Tatlicioglu.

"Voor de negentien personeelsleden is het pittig om gewoon door te gaan, maar ik ga er vanuit dat zij binnenkort allemaal aan het werk zijn bij de andere zorgverlener. Want er is een enorm tekort aan personeel in de geestelijke gezondheidszorg", aldus de directeur.



Personeelstekort oorzaak

Door het personeelstekort moet de kliniek, naar eigen zeggen, haar deuren sluiten. De Vechtdal Kliniek is een voortzetting van de PAAZ-afdeling van het Röpcke-Zweers Ziekenhuis in Hardenberg. De kliniek kampt al jaren met financiële tekorten. Ondanks dat de tekorten de laatste jaren met acht ton werden ingelopen, draaide de zorginstelling nog steeds tonnen verlies.

“Helaas is de laatste stap naar een positieve exploitatie niet gelukt door het ontstane personeelstekort. Er zijn onvoldoende psychologen beschikbaar in de regio. Hierdoor kunnen we niet doorgroeien naar een gezonde organisatie”, zegt de algemeen directeur.