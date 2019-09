CDA Overijssel: waarom zijn er nog steeds geen waterstofstations in onze provincie?

Waarom zijn er nog steeds geen waterstofstankstations in Overijssel, terwijl er wel een landelijke subsidieregeling is geweest die de bouw van zo'n tankstation aantrekkelijker maakte? CDA Overijssel constateert dat het de provincie 'helaas niet gelukt lijkt te zijn' om gebruik te maken van die subsidieregeling. Maar dat waterstofstation moet er nog steeds komen, anders gaat niemand in Overijssel op waterstof rijden.

CDA Overijssel stelt vragen over het ontbreken van een station waar getankt kan worden met een waterstofauto. De landelijke regeling is intussen gesloten. CDA wil van het provinciebestuur weten waarom het niet gelukt is gebruik te maken van die regeling terwijl Dinkelland en Steenwijkerland belangstelling hadden.

Coalitieakkoord

Daarom wil CDA-fractievoorzitter Bouwien Rutten van het provinciebestuur weten hoe het gebruik van waterstof nu gestimuleerd gaat worden in Overijssel. In het coalitieakkoord is dat immers afgesproken.

Rutten is benieuwd of het college bereid is om partijen te ondersteunen die een waterstofstankstation in Overijssel op willen starten. "Overijssel moet veel meer kartrekker zijn, in plaats van af te wachten. De provincie kan ook stimuleringsregelingen bedenken", aldus Rutten.

Waterstof in woningen

De provincie heeft zo'n negen maanden geleden gesprekken gevoerd met Cogas over een mogelijke pilot voor het gebruik van waterstofgas in het bestaand aardgasnet bij woningen. Rutten wil weten wat de stand van zaken is rond die plannen en hoe het provinciebestuur de toekomst ziet voor het gebruik van waterstofgas in woningen.