Deventer advocaat Vlug na liquidatie van collega: "Iedereen is in shock"

"Iedereen is in shock. Dit is terreur", zegt advocaat Jan Vlug uit Deventer enkele uren na de liquidatie van een collega-advocaat. Strafrechtadvocaat Derk Wiersum werd vanochtend in Amsterdam op straat doodgeschoten, in de buurt van zijn eigen huis.

Wiersum stond Nabil B. bij, de kroongetuige in de zaak tegen de moordbende van Ridouan Taghi. "Hoe langer de dag duurt, hoe meer het tot mij doordringt dat dit als signaal bedoeld is. Het is de bedoeling om een kroongetuige de mond te snoeren. Dit is om af te geven wie er de baas is en wat de prijs is wat er op staat als je een verrader bijstaat", zegt Vlug.

"Iedere moord, iedere liquidatie is verschrikkelijk. Het is niet erger omdat het een advocaat is. Maar het is een totaal onschuldige man die zijn werk naar ik begrijp zeer goed deed. Die werd voor de ogen van zijn vrouw vermoord."



"Dit gebeurt in Mexico"

"Wij kennen dit niet. Dit is iets wat in Mexico gebeurt, in ieder geval niet in Nederland", reageert Vlug. "Eerst leggen ze een hoofd voor een shisha lounge, vervolgens schieten ze de broer van de getuige dood en nu zijn advocaat. Iemand probeert hier een verschrikkelijk visitekaartje af te geven."



Vlug vervolgt: "Iedereen is in shock. Iedereen is totaal van de leg. Het maakt ook niet uit of je nou bij de rechterlijke macht zit of bij de politie of de advocatuur. Iedereen is totaal van de kook."



Afschrikken

De impact zal volgens Vlug dan ook te merken zijn. "Je zult maar de zaaksofficier zijn in die zaak. Dat zijn allemaal mensen met geliefden en kinderen die naar hun werk moeten en een baan hebben waardoor je de maatschappij wat beter probeert te maken. Het is verschrikkelijk. We zijn onze onschuld wel kwijtgeraakt."

Toch denkt Vlug niet dat de liquidatie effect heeft. "Er zal altijd een advocaat zijn die die zaak oppakt. Daar ben ik van overtuigd. Het is geen werk voor bange mensen. Maar de afweging is vandaag wel iets anders dan die gisteren was."