Coalitie wil opheldering van minister over gestaakt overleg Lelystad Airport

De regeringspartijen ChristenUnie, D66, CDA en VVD willen dat minister Cora van Nieuwenhuizen opnieuw uitleg geeft in de Tweede Kamer over de vliegroutes van en naar Lelystad Airport. Onlangs werd het overleg met vier Gelderse gemeenten gestaakt.

Vier Gelderse gemeenten aan de grens met Overijssel zijn gestopt met de gesprekken over de vliegroutes die recht over deze gemeenten zijn gepland. "We protesteren al vanaf het begin maar we worden niet gehoord", zegt wethouder Auke Schipper van Hattem. De wethouder doelt op het overleg dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat had met de gemeenten Hattem, Heerde, Oldebroek en Elburg.



Geluidhinder

Kamerleden van de vier coalitiepartijen hebben uitgebreide Kamervragen gesteld naar aanleiding van deze kwestie. Bruins (CU), Dijkstra (VVD), Paternotte (D66) en Amhaouch (CDA) willen onder meer van minister Van Nieuwenhuizen (VVD) weten welke impact het luchtverkeer heeft op de geluidhinder van deze vier woonkernen.

'Potloodstreep'

De Kamerleden vragen de minister ook of ze wil erkennen dat 'de potloopstreep' als ingetekende route op de kaart in werkelijkheid nooit voorkomt. Ze vragen zich af of het überhaupt wel mogelijk is om boven de vier gemeenten te vliegen en de grootste woonkernen te ontzien.

Vertrouwen

Het vertrouwen in hoofdpijndossier Lelystad Airport was bij burgers al niet hoog. Nu ook de lokale overheid zich terugtrekt, komt er een stevig signaal uit de regio. De vier Kamerleden vragen ook op welke manier de minister het ontwerp van de vliegroutes nu wil doen, 'rekening houdend met het belang van draagvlak in de regio'.

Zorgen

De verwachte geluidhinder is niet het enige zorgenpunt op de Noordveluwe. Ook het RIVM-onderzoek naar de effecten van ultrafijn stof leid tot onrust. Ultrafijn stof kan tot ernstige gezondheidsklachten leiden en wordt vooral uitgestoten door vliegtuigen en wegverkeer.